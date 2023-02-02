Sony財務長將獲拔擢 升總裁兼營運長 執行長不變

Sony集團傳將拔擢執行副總裁兼財務長十時裕樹升總裁兼營運長，4月1日生效。（彭博資訊）

日經報導，Sony集團預料將在周四下午宣布，現年58歲的執行副總裁兼財務長十時裕樹自4月1日起升任總裁兼營運長，63歲的現任總裁吉田憲一郎則將繼續擔任董事長兼執行長。這是該集團總裁職務五年來首見變動，而十時裕樹的晉升將加強Sony「雙雄掌舵」的管理結構。

畢業於早穩田大學並獲商學士學位的十時裕樹是在1987年加入Sony，主要從事財務工作，2001年帶頭設立Sony銀行。他在吉田憲一郎擔任So-net Entertainment（現為Sony Network Communication）總裁時，為他效力，兩人於2013年一起重返Sony，至今已是第十年。十時裕樹曾為集團制定中期業務計畫並領導智慧手機業務。

Sony目前現有六大業部門，包括遊戲、電影和電子產品，有同等分量，與過去以電子產品為重的架構不同，除投資總部在美國的Epic Games，還與本田 合資成立Sony Honda Mobility以開發電動車。該集團獲利穩定，在2022年3月底止上一個會計年度，營業收入首次突破1兆日圓（78億美元）大關，在僅次於豐田汽車 的日本第二大製造商。

豐田汽車最近也任命了新執行長，創辦人之孫豐田章男4月起卸下社長職務，轉任會長，交棒給53歲的Lexus總裁佐藤恒治。