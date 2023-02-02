我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

Sony財務長將獲拔擢 升總裁兼營運長 執行長不變

編譯季晶晶／綜合外電
Sony集團傳將拔擢執行副總裁兼財務長十時裕樹升總裁兼營運長，4月1日生效。（彭博資訊）
Sony集團傳將拔擢執行副總裁兼財務長十時裕樹升總裁兼營運長，4月1日生效。（彭博資訊）

日經報導，Sony集團預料將在周四下午宣布，現年58歲的執行副總裁兼財務長十時裕樹自4月1日起升任總裁兼營運長，63歲的現任總裁吉田憲一郎則將繼續擔任董事長兼執行長。這是該集團總裁職務五年來首見變動，而十時裕樹的晉升將加強Sony「雙雄掌舵」的管理結構。

畢業於早穩田大學並獲商學士學位的十時裕樹是在1987年加入Sony，主要從事財務工作，2001年帶頭設立Sony銀行。他在吉田憲一郎擔任So-net Entertainment（現為Sony Network Communication）總裁時，為他效力，兩人於2013年一起重返Sony，至今已是第十年。十時裕樹曾為集團制定中期業務計畫並領導智慧手機業務。

Sony目前現有六大業部門，包括遊戲、電影和電子產品，有同等分量，與過去以電子產品為重的架構不同，除投資總部在美國的Epic Games，還與本田合資成立Sony Honda Mobility以開發電動車。該集團獲利穩定，在2022年3月底止上一個會計年度，營業收入首次突破1兆日圓（78億美元）大關，在僅次於豐田汽車的日本第二大製造商。

豐田汽車最近也任命了新執行長，創辦人之孫豐田章男4月起卸下社長職務，轉任會長，交棒給53歲的Lexus總裁佐藤恒治。

豐田 汽車 本田

上一則

分析師看漲今年黃金和白銀 對鈀金沒那麼樂觀

下一則

美國開始扣押疑涉新疆強迫勞動的鋁製品 鎖定汽車零件

延伸閱讀

豐田換帥 除了世代交替 還透露出此訊息

豐田換帥 除了世代交替 還透露出此訊息
豐田新社長選佐藤 主要原因有三

豐田新社長選佐藤 主要原因有三
豐田汽車社長 將交棒新世代

豐田汽車社長 將交棒新世代
豐田宣布社長換人 由Lexus總裁佐藤恒治接替豐田章男

豐田宣布社長換人 由Lexus總裁佐藤恒治接替豐田章男

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%