英特爾逆風 CEO帶頭減薪25%

英特爾正全面調降管理階層薪酬，把資金投入扭轉頹勢的計畫。 （路透）

彭博資訊報導，正苦於因應營收 與獲利快速下滑的美國晶片大廠英特爾（Intel），正全面調降管理階層薪酬，執行長基辛格（Pat Gelsinger）的基本薪資將調減25%，以省下用於扭轉頹勢計畫的資金。

英特爾表示，基辛格的基本薪資將下調25%，執行領導團隊薪資將調降15%，高層管理人員減薪10%，中層管理人員減薪5%，退休金 提撥比率從5%降至2.5%，計時員工和體系內七級以下的員工則不受影響。最新減薪行動預計3月1日生效。

路透引述知情人士指出，英特爾根據整體財務表現的全年績效獎勵仍將維持，但近年這些獎金已減少。為了彌補獲利不佳對公司營運的衝擊，英特爾先前已曾宣布裁員，並計劃把今年的資本支出減少30億美元。

英特爾發言人柏爾（Addy Burr）證實減薪消息，並在聲明中表示：「隨著我們持續度過總經逆風並努力降低全公司的成本，我們已對2023年的員工薪酬和獎勵計畫進行一些調整，這些調整主要影響的對象是高階主管，但將幫助支持加速轉型並達成長期策略的所需投資 和整體人力」。

英特爾也正採取其他行動抑制開支，包括縮編人員，並且放緩新廠房的支出，目標是每年省下30億美元，並且希望在2025年底前一年省下多達100億美元。

基辛格將持續運用現金回報股東。英特爾上周表示仍承諾會支付具競爭力的股利，但分析師已在揣測英特爾可能減少發放股利，以因應業績放緩。根據基辛格的計畫，英特爾尋求以史無前例的腳步更新生產技術，也將在美國和歐洲蓋新廠，並贏得晶圓代工訂單。