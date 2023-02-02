我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

英特爾逆風 CEO帶頭減薪25%

編譯簡國帆／綜合報導
英特爾正全面調降管理階層薪酬，把資金投入扭轉頹勢的計畫。 （路透）
英特爾正全面調降管理階層薪酬，把資金投入扭轉頹勢的計畫。 （路透）

彭博資訊報導，正苦於因應營收與獲利快速下滑的美國晶片大廠英特爾（Intel），正全面調降管理階層薪酬，執行長基辛格（Pat Gelsinger）的基本薪資將調減25%，以省下用於扭轉頹勢計畫的資金。

英特爾表示，基辛格的基本薪資將下調25%，執行領導團隊薪資將調降15%，高層管理人員減薪10%，中層管理人員減薪5%，退休金提撥比率從5%降至2.5%，計時員工和體系內七級以下的員工則不受影響。最新減薪行動預計3月1日生效。

路透引述知情人士指出，英特爾根據整體財務表現的全年績效獎勵仍將維持，但近年這些獎金已減少。為了彌補獲利不佳對公司營運的衝擊，英特爾先前已曾宣布裁員，並計劃把今年的資本支出減少30億美元。

英特爾發言人柏爾（Addy Burr）證實減薪消息，並在聲明中表示：「隨著我們持續度過總經逆風並努力降低全公司的成本，我們已對2023年的員工薪酬和獎勵計畫進行一些調整，這些調整主要影響的對象是高階主管，但將幫助支持加速轉型並達成長期策略的所需投資和整體人力」。

英特爾也正採取其他行動抑制開支，包括縮編人員，並且放緩新廠房的支出，目標是每年省下30億美元，並且希望在2025年底前一年省下多達100億美元。

基辛格將持續運用現金回報股東。英特爾上周表示仍承諾會支付具競爭力的股利，但分析師已在揣測英特爾可能減少發放股利，以因應業績放緩。根據基辛格的計畫，英特爾尋求以史無前例的腳步更新生產技術，也將在美國和歐洲蓋新廠，並贏得晶圓代工訂單。

基辛格回鍋接任英特爾執行長將在本月中滿一年，市場原先看好這位擁有技術基礎的老將有望帶領英特爾扭轉形勢，但英特爾上季財報不盡理想，本季財測也不樂觀，預估本季營收將比去年同期減少40%，並陷入虧損。

英特爾股價走勢。(資料來源：彭博資訊)
英特爾股價走勢。(資料來源：彭博資訊)

營收 退休金 投資

上一則

鮑爾言論激勵加密幣走揚 比特幣漲破24000美元

下一則

零食糖果漲幅 今年可望趨緩

延伸閱讀

英特爾高層主管減薪 CEO帶頭砍25%

英特爾高層主管減薪 CEO帶頭砍25%
庫存過剩 英特爾痛苦還沒完

庫存過剩 英特爾痛苦還沒完
英特爾灣區裁員 3月再砍177人

英特爾灣區裁員 3月再砍177人
英特爾好慘 去年獲利減60%

英特爾好慘 去年獲利減60%

熱門新聞

對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。(取材自彭博資訊)

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

2023-01-30 21:00
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

2023-01-28 20:29
SIA說，美國政府將受到制裁中國舉措的反噬。（歐新社）

SIA：美國制裁中國的晶片業 是在打七傷拳

2023-01-30 14:15
中國解禁後的報復性消息十分驚人。（歐新社）

中國解禁後大開放，全球通膨恐將再起

2023-01-29 21:40
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
輝達創辦人黃仁勳的身價近來不斷翻揚，今年來暴增37%，達到189億美元。 路透

輝達創辦人黃仁勳身價大漲的秘密武器是「它」

2023-01-28 16:06

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%