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廣告收益少 Snap預警Q1營收降10%

編譯陳律安／綜合報導

社群媒體業者Snap示警，今年第1季的營收可能下滑達10%，Tinder母公司Match預估的本季營收也不如預期，凸顯社群媒體產業面臨的困境。

Snap 1月31日公布，去年第4季的營收為13億美元，與去年同期持平，符合市場預期，這是該公司2017年掛牌上市以來，最緩慢的營收成長。該公司更警告，本季的營收可能下滑2%~10%，因該公司在蘋果更新iOS隱私政策後，持續修改廣告架構。

這家Snapchat的母公司說，本季以來營收已滑落約7%，但分析師仍預估本季營收可能小幅增加。去年崩跌約80%的Snap股價，在財報公布後，1月31日盤後股價挫跌逾14%。

蘋果在2021年中修改隱私政策，要求應用程式（App）追蹤用戶須明確取得同意，這導致App更難鎖定廣告目標或衡量廣告成效。Snap在致投資人信函中表示，正透過機器學習，投放更多與用戶相關的廣告內容，但示警這項進展，可能在短期內影響廣告招標的生態，特別是在需求疲弱的環境之下。

該公司說，可望在第1季邁向息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）的損益兩平，因去年下半年已大刀闊斧進行整頓，包括在6,500名人力中裁減五分之一人手，並縮減在擴增實境、影音產製方面的投資。這凸顯了蘋果更改隱私政策的廣泛影響，包括財力雄厚的Meta等社群媒體業者，都必須徹底修改廣告架構，也更難獲得廣告收益。

Match集團1月31日也公布上季財報，營收下滑2%至7.86億美元，為歷來首度營收減少，並預估本季營收為7.9億~8億美元，比分析師預估的8.173億美元低，該公司說，Tinder的業務在去年表現不佳，且經濟不景氣和強勢美元都影響了業績表現。

營收 社群媒體 隱私

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