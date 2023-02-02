記憶體寒冬 SK海力士上季慘虧

全球第二大DRAM廠暨儲存型快閃記憶體南韓SK海力士上季出現歷來最大虧損。（路透）

全球第二大DRAM廠暨儲存型快閃記憶體（NAND Flash）二哥南韓SK海力士，上季出現十年來首見、且是歷來最大虧損，並示警上半年晶片 業景氣低迷將進一步惡化，近來記憶體晶片價格跌幅為2008年第4季以來最大，產業庫存可能也是歷史新高，最快要到下半年才會好轉，重申今年資本支出將砍半的計畫。

此前，全球記憶體晶片龍頭三星 、美光都繳出黯淡財報並釋出保守展望，凸顯當下記憶體供過於求且價格崩跌慘狀。法人認為，記憶體跌價仍「深不見底」，大廠減產效益尚未發酵，南亞科、華邦等台廠量體無法與一線大廠抗衡，恐衝擊更大。

SK海力士仍看淡本季景氣，預期DRAM晶片出貨量位元成長率可能下滑二位數百分比，比三星預估的個位數百分比減幅更悲觀，預估上半年都將持續不景氣。

南亞科不諱言，全球經濟籠罩高通膨、升息等變數衝擊，今年DRAM產業面臨比去年還大的壓力，所幸先前二大廠已採取減產及削減資本支出行動。

華邦因應景氣下滑，旗下中科廠去年第4季啟動減產三到四成，將高雄廠第二期1萬片產能建置時程延後半年，預計今年下半年導入設備，2024年以D20製程量產。

受到記憶體晶片價格重挫拖累，SK海力士1日公布去年第4季營業損失1.7兆韓元（14億美元），高於分析師預期，淨損3.52兆韓元（29億美元），為2012年第3季以來首度虧損，營收 年比銳減37.8%、降為7.69兆韓元。

SK海力士說，近來的記憶體晶片價格跌幅為2008年第4季以來最大，產業庫存可能是歷史新高。