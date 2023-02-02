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零食糖果漲幅 今年可望趨緩

編譯易起宇／綜合報導

零食和糖果生產商億滋國際（Mondelez）表示，雖然成本仍然很高，但預期今年產品價格調漲的幅度將小於去年。

總部位於芝加哥的億滋國際稱，由於能源、運輸和勞動力成本上漲，該公司已提高了產品價格。這家旗下擁有Oreo餅乾品牌的公司表示，該公司去年12月在美國市場調漲了價格，目前正在歐洲進行談判。

億滋國際執行長范德普特說，如果公司未來的成本和過去幾個月一樣維持穩定，就不太可能會在美國市場進一步提高價格。他說：「我們希望這些成本將在今年下半年開始下降。」

億滋國際1月31日表示，去年12月底止的上季營收比一年前攀增14%至87億美元。儘管價格上漲，但除了歐洲以外所有地區的民眾都在該季增加添購甜點和糖果。

范德普特說：「是的，我們調漲了價格，但這樣的價格仍人讓人接受。」他說，營收的成長顯示出，消費者認為甜點和零食是可負擔得起的嗜好。

億滋國際上季獲利下滑至5.83億美元，或每股42美分，主因是併購整合成本的增加和來自匯率與大宗商品投資的不利影響。

經調整後的每股盈餘為73美分，高於分析師預期的70美分。對於2023年，該公司預計內生性淨營收將增長5%至7%，不計匯率因素的經調整後每股盈餘將有高個位數的增長。

營收 匯率 投資

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