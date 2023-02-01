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乾淨能源投資去年突破1兆美元 與化石燃料投資旗鼓相當

編譯湯淑君／綜合外電
BloombergNEF的最新報告顯示，乾淨能源投資去年突破1兆美元，創新高紀錄，眼看將要破天荒超越化石燃料投資。（路透）
BloombergNEF的最新報告顯示，乾淨能源投資去年突破1兆美元，創新高紀錄，眼看將要破天荒超越化石燃料投資。（路透）

再生能源研究集團BloombergNEF的最新報告顯示，乾淨能源投資去年突破1兆美元，創新高紀錄，眼看將要破天荒超越化石燃料投資。

財經網站MarketWatch報導，BloombergNEF全球分析部門主管張艾伯（Albert Cheung）說：「能源危機對乾淨能源部署有何影響？我們的發現讓這種辯論消音。在乾淨能源技術上的投資正瀕臨超越化石燃料投資，而且不會回頭。」

這份報告指出，去年在可再生能源、核能、零碳排車輛或資源回收再利用等計畫上的投資，總金額達到1.1兆美元，與在化石燃料方面的支出等量齊觀。全球綠能投資支出年增逾30%，是史上頭一次跨越1兆美元大關。

對照下，2022年全球化石燃料投資--包括上游、中游、下游以及未使用碳捕捉技術的燃煤發電--據BNEF估計也是1.1兆美元。

報告說，俄烏戰爭引發能源危機，助長可再生能源投資；與此同時，傳統能源投資也擴增，以強化能源安全性。

美國一些國會議員敦促擴大生產傳統能源來源，例如石油和天然氣，以降低對俄羅斯、中東等產油大國的依賴。不過，其他人則強調，地緣政治動盪是絕佳動機，可促進發展風力、太陽能、核能發電和其他排碳量較少又更能因地制宜的選項。

這份報告涵蓋的每一項乾淨能源業，2022年投資金額幾乎都升上新高紀錄水準，包括可再生能源、能源儲存、電氣化運輸、電熱、碳捕存（CCS）、氫與永續物料。唯有核能發電投資持平，並未創新高紀錄。

全球而言，可再生能源吸引最多的投資資金，達到4,950億美元；其次是電氣化運輸計畫。

BloombergNEF說，2022年氫吸引的投資最少，僅11億美元（占總數0.1%)，儘管民間企業投資興趣濃厚，政府政策也愈來愈支持。不過，氫去年的投資金額是前年的三倍多，是成長最快的領域。

去年，將近半數的全球新再生投資發生在中國大陸，特別是在鋼回收和可再生能源及電動車部門。

另有報告顯示，德國維持全球第三名地位，主因是電動車市場龐大。英國的離岸風電則倒退，去年大減將近20%。

投資 電動車 綠能

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