彭博晶片債信展望：台積電可望維持 SK海力士恐被調降

彭博分析師認為，台積電有3奈米產能護體，可望維持在穆迪「Aa3」或標準普爾「AA-」的債信。（美聯社）

彭博行業研究信用分析師 指出，半導體整體景氣持續低迷，SK海力士在內記憶晶片 業者債信有遭降評之虞，台積電 因有3奈米在內先進製程能力護體，可望保持高於同業的評級。

彭博分析師認為，由於電子硬體需求不佳，加上庫存居高不下，半導體整體景氣周期在上半年將持續低迷。雖有中國大陸重新開放可望推升消費需求的利多，半導體業景氣何時觸底，主要仍要看去化庫存的進展。

由於5G、高效能運算（HPC）、AI需求不減，市場對先進製程晶片的需求會保持良好，三大半導體業者台積電、英特爾、三星電子在這方面最占優勢。至於成熟製程的晶片，則要看終端市場多快復甦和庫存去化的狀況。不過，彭博也提醒，儘管部分晶圓製造業者已宣布減少或延後資本支出的規模，投資的腳步仍然積極，使近期供過於求的狀況難以解除。

彭博指出，美中之間對峙加深，仍是影響半導體業的一大變數。以台積電為例，去年有41%營收來自HPC，既然美國禁止高階AI晶片出口中國，獲利的不確定性很高。不過，有3奈米產能護體，台積電可望維持穆迪「Aa3」或標準普爾「AA-」的評級。

相較之下，中芯若因美國制裁導致營運流入的現金減少，則有被降評之虞。此外，記憶晶片業者也因定價波動而面臨信用風險。標準普爾將美光和SK海力士在內記憶晶片製造商展望由「正面」降至「穩定」，即反映這個信用風險。