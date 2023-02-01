瑞銀集團上季獲利 優於預期

瑞銀集團上季獲利優於預期，主因利率持續走高讓升財富管理部門的利息收入增加。（路透）

瑞銀集團（UBS）上季獲利優於預期，利率升高推升財富管理部門的利息收入增加，抵銷交易手續費和交易業務收入下滑的影響。瑞銀並表示，2023年計劃買回價值逾50億美元的庫藏股。

瑞銀1月31日公布，去年第4季淨利達16.5億美元，優於市場預估的12.9億美元，受惠於財富管理部門利息收入年增35%。上季財富管理部門獲利大致符合預期，資金流入233億美元；上季投銀業務收入年減24%至16.8億美元，營業費用增加3%，主因浮動薪酬升高。

瑞銀將2022年的股息提高至每股0.55美元。瑞銀顧問和資本市場部門上季收入年減52%，與華爾街 同業大致一致；財富管理部門收入年減5%，部分是因交易業務收入下降了19%。

瑞銀表示，資產管理部門上季營收 年減31%，管理費減少25%，受市場表現和外匯影響。這個部門的成本收入比率也增加21.5個百分點。

雖然瑞銀在全球同業中一枝獨秀，有信心可避免像高盛集團等公司那樣的大規模裁員，但瑞銀仍持續因應客戶活動放緩和市場波動的影響。

整個金融業面臨的成本壓力，在瑞銀尤其明顯。客戶在去年最後三個月的交易縮手，使瑞銀財富管理部門的手續費收入減少。

瑞銀執行長哈默斯（Ralph Hamers）31日在聲明中表示，取得獲利佳績之際，「總經環境充滿挑戰，包括通膨續揚、各國央行快速升息、俄烏戰爭、中國疫情影響，以及其他地緣政治緊張局勢。」不過，他接受彭博電視專訪時說：「中國和通膨這兩方面傳來正面消息。」

瑞銀正尋求在中東地區擴大營運，特別聚焦住在這個地區的印度 富豪。瑞銀本月稍早挖角一群瑞士信貸駐杜拜的私人銀行家，專心發展能滿足印度富豪的業務。

瑞銀看見去年第4季有大量資金流入亞洲財富管理部門，當時富裕客戶離開瑞銀最大競爭對手瑞士信貸。瑞信客戶由於擔憂瑞信正在經歷的動盪，紛紛轉向瑞銀，做為管理財富的替代選項。瑞銀預估，隨著中國擺脫清零政策和重啟經濟，下半年瑞銀的中國事業將獲得提振。