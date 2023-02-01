歐元區經濟 驚險閃避衰退

歐元區經濟在2022年第4季成長0.1%，避開經濟衰退。 （美聯社）

歐元區經濟雖受能源成本竄升、市場信心減弱和利率 上升衝擊，但最新數據顯示，歐元區在2022年最後三個月勉強實現成長，避開經濟衰退。

歐盟統計局1月31日公布去年第4季國內生產毛額（GDP）初估數字，比第3季擴張0.1%，優於預估的-0.1%，險險逃過衰退厄運；與2021年同期相比，則成長1.9%，也高於預估的1.8%。

主要會員國之中，德國與義大利分別負成長0.2%及0.1%，但法國成長0.1%，西班牙、愛爾蘭及葡萄牙也是正成長。

俄烏戰爭已延續一年，令一些高度仰賴低成本能源的國家付出高昂代價，且石油與天然氣飆漲吃掉民眾儲蓄，並阻礙企業投資，不過，歐元區的經濟表現卻出乎意料之強韌，企業對經營環境變遷調適能力也超出政府預估。如今歐元區已擴展至20個國家，涵蓋3.5億人。

最近公布的信心指標及採購經理人指數（PMI）都顯示經濟已經觸底，正在緩步復甦，主因冬季氣候溫和使能源支出減少。由於目前能源價格已經回降到俄烏戰爭之前的水準，加上各國政府擴大公共支出支持經濟，國際貨幣基金（IMF）已將歐元區今年全年的預估成長率由0.5%上修到0.7%，也高於歐洲央行（ECB）預估的0.5%成長率。

不過儘管歐元區經濟免於衰退，但由於通膨升高導致民眾實質所得劇減，加上利率大幅上升，展望2023年仍相當艱辛，可能繳出有紀錄以來最疲軟的成長表現。經濟學者預測第1季GDP將萎縮，主要的逆風是利率大幅上升的衝擊尚未充分顯現。所幸天然氣價格急降，使通膨壓力開始減輕，且勞動市場表現穩健。

ECB為抑制通膨，一年來已經升息 2.5個百分點，達到2%，預料周四（2日）會議將再升息2碼，且市場預期今年年中ECB將把利率再上調1.5個百分點，今年利率至少將升到3.5%，使存款利率達到2000年以來的最高水準，嚴重壓縮企業資金來源。

如此快速的升息步調，正在抑制銀行貸款 ，而銀行貸款是企業的主要信貸來源，且上個季度企業取得貸款的總金額已經出現自2011年歐元區債務危機以來的最大降幅。