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全球記憶體廠今年恐虧50億元

記者李孟珊、編譯季晶晶／綜合報導

彭博資訊報導，記憶體產業正遭遇嚴重挫敗，晶片供過於求、客戶無情砍單，以及產品價格暴跌，今年全球主要記憶體晶片廠總虧損金額恐為歷來最大、高達50億美元。業界認為，包括三星、SK海力士、美光、南亞科等國內外廠商都難以避免巨大的虧損壓力。

彭博資訊指出，記憶體業者不到一年前表示，更嚴格的管理和產品有新市場，包括5G技術和雲端服務，將確保企業達成更易於預測的盈餘，但科技市調機構集邦科技（TerndForce）資深研究主管吳雅婷指出，「晶片業以為供應商會擁有更好的控制權，這次的低迷證明每個人都錯了」。

台灣最大DRAM廠南亞科也認為，全球經濟仍籠罩在高通膨、升息等變數衝擊下，讓今年的DRAM產業續承壓。

南亞科總經理李培瑛坦言，今年整體DRAM產業面臨比去年還大的壓力，所幸先前二大廠已採取減產及削減資本支出行動，南亞科今年資本支出也持續保守，預估全年降至185億元，其中設備投資減幅高達五成，應可在第2季看到DRAM降幅縮減的成果。

從大環境來看，消費者和企業面對通膨和升息，推遲電腦、平板和智慧手機的採購，這些設備的製造商是記憶體晶片的大買家，在庫存組件清不掉時，沒必要進行更多採購。

目前庫存增加兩倍多到空前高檔，足供三到四個月供應所需。三星與其競爭對手生產出的每一片晶片都在虧損，彭博資訊預估，今年所有主要記憶體晶片廠營業虧損金額恐是歷年最大，估達50億美元。

美光方面，對需求暴跌有積極反應，上月底宣布，除減產之外，還將刪減新廠房和設備的預算。南韓的SK海力士同步削減投資並縮減產量。

集邦科技預期，本季DRAM價格跌幅估收斂到13%至18%，但當前尚無法看到產業景氣下行周期的終點。

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