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雷諾日產聯盟 全面重組

編譯季晶晶、林聰毅／綜合報導
日產與雷諾達成協議，後者將降低對日產的持股至15%，與日產對雷諾的持股比一樣。（路透）【作者：季晶晶，日期：2023-01-31，數位典藏序號：20230130123824738】
日產與雷諾達成協議，後者將降低對日產的持股至15%，與日產對雷諾的持股比一樣。（路透）【作者：季晶晶，日期：2023-01-31，數位典藏序號：20230130123824738】

日產汽車與雷諾汽車（Renault）達成協議，將對歷時20年的聯盟進行全面重組，雷諾對日產的持股將降至與日產對雷諾的持股比一致，使雙方資本關係處於平等地位，日產也將投資雷諾的新電動車業務。

歷經四個月磋商後，雷諾30日表示，將把在日產的持股比率從大約43%降至15%，雷諾在日產28%的股權將轉移至一家法國信託機構，之後將指示這個受託機構，在對於雷諾商業上可行的情況下出售這些股份；目前這些股票市值約41億美元。

日產則表示，將投資雷諾旗下名為安培（Ampere）的新電動車部門。相關協議最終仍需得到兩家公司董事會的批准。自從兩家車廠在去年10月初宣布正就聯盟的重組進行談判以來，雷諾股價已上漲近25%，而日產股票只上漲3%。

這也凸顯出汽車產業劇烈的技術變遷，正迫使現有業者與眾多新進者與科技公司合縱連橫。舉例來說，雷諾表示，將與中國吉利汽車及半導體巨頭高通等業者合作。雷諾據傳正與吉利汽車敲定一項交易，將引進沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）做為投資人和合作夥伴，開發汽油引擎和混合動力技術。

雷諾在1999年為拯救日產免於破產，因而展開跨國結盟。2016年日本車廠三菱汽車加入聯盟，當時由日產取得三菱34%股份。

2018年聯盟的執行長高恩被捕，造成日產與雷諾的結盟關係陷入不穩。高恩指稱，他所遭受的控訴是為阻止他讓兩企業的結盟更緊密。

汽車 投資 重組

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