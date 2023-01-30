彭博：蘋果供應商捷普已在印度生產AirPods零件

蘋果的重要供應商捷普（Jabil）已開始在印度生產無線藍芽耳機AirPods零件。（歐新社）

彭博引述知情人士報導，蘋果 的重要供應商捷普（Jabil）已開始在印度 生產無線藍芽耳機AirPods零件，這象徵這家美國科技巨頭推動擴大印度製造的計畫，邁出了一大步。

知情人士說，捷普旗下印度事業已開始將AirPods外殼（塑膠機身），出貨至中國和越南，以便組裝。另據該公司網站，捷普在印度的普恩（Pune）經營占地8萬平方公尺的生產設施，並聘僱逾2,500名員工。

蘋果正擴大印度生產，以減少對中國的依賴。美國的貿易限制措施，疫情相關的干擾，使在中國製造的風險升高。先前蘋果在印度僅限於組裝iPhone ，如今AirPods成為蘋果在印度部分製造的第二款產品。

雖然印度距離讓蘋果在當地完全生產AirPods還需一段時間，但新德里已經初步批准了十多家中國供應商透過與印度合作夥伴共同成立的合資企業，來擴大生產。立訊精密是負責組裝AirPods的中國供應商之一，也在批准的行列之中。立訊在2020年同意買下一座摩托羅拉旗下位於泰米爾納德邦的工廠，但尚未在當地開始生產蘋果的產品。

印度總理莫迪已將發展印度製造業列為國家優先事項，為企業擴大布局印度，提供財務獎勵與政府支持。蘋果在這過程中扮演要角，蘋果的合作夥伴，像是鴻海在印度生產的最新一代iPhone數量，比以往都還多。