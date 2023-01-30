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AI聊天機器人暴紅 輝達股價水漲船高

編譯陳律安／綜合報導

人工智慧（AI）聊天機器人程式ChatGPT的人氣爆棚，輝達被華爾街視為主要受惠者，股價水漲船高，創辦人黃仁勳的身價今年來也隨之激增51億美元，傲視美國億萬富豪。

輝達股價今年來累計大漲39.35%，漲幅超越台積電ADR的25.25%，更是費半的兩倍多。

根據彭博億萬富豪指數，黃仁勳的身價今年來攀升37%至189億美元，漲幅超越任何美國億萬富豪，也扭轉了去年的頹勢。在2022年，黃仁勳和Meta公司創辦人祖克柏等科技巨人，身家都嚴重縮水。

起初聚焦於顯示卡的輝達，如今已躍身成為AI領域的佼佼者，產品應用在自駕車、機器人、及挖掘加密幣等產業。在AI的前景看好之際，輝達在AI方面的專長使其備受華爾街青睞；微軟公司已表示，將投資開發ChatGPT的Open AI新創公司100億美元。

Susquehanna投資集團資深分析師羅蘭說，ChatGPT似乎開啟了AI的軍備競賽，輝達是遙遙領先的領袖。

花旗估算，隨著ChatGPT的使用量快速成長，可望在12個月內為輝達創造30億~110億美元的銷售額。花旗分析師馬利克說，儘管模擬這類新興服務的成長有其困難，但他是用ChatGPT創造的字數，和每個字為輝達帶來的營收做推算。輝達今年來股價勁揚，反映投資人對ChatGPT潛力的樂觀預期。

AI 黃仁勳 投資

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