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全球糧食供應 仍有兩威脅

編譯易起宇／綜合報導
全球糧食供應面臨地緣政治不確定性以及氣候變化的威脅。(歐新社資料照片)
全球糧食供應面臨地緣政治不確定性以及氣候變化的威脅。(歐新社資料照片)

儘管肥料和穀物價格已比去年俄烏戰爭後的高峰大幅下滑，但農業專家和分析師卻警告，全球糧食供應仍面臨地緣政治不確定性以及氣候變化的威脅。

英國金融時報報導，去年莫斯科與基輔達成的黑海穀物協議，和來自俄羅斯的大量供應，為穀物價格的下滑提供了重要助力，天然氣價格的下跌也已有助肥料價格平穩。但分析師卻警告，這項穀物協議將有可能無法延續，另外，氣候變遷也將對糧食生產造成威脅。

分析師指出，最急迫的危險就是聯合國所支持的黑海穀物協議，這項協議預計將在3月重新協商。若該協議延長失敗，烏克蘭穀物的出口將可能再度遭到阻擋，穀物價格也將再度飆漲。

俄國和歐洲官員表示，雖然許多穀物和肥料都獲得烏克蘭盟國豁免制裁，但許多銀行、保險公司和物流業者都已不願經手農作物。地緣政治緊張，可能阻斷糧食供應。

其次的威脅則是氣候。儘管出現反聖嬰現象，去年歐洲等地區都出現破紀錄高溫。在連續三年的反聖嬰現象後，許多氣象學家預測今年出現聖嬰現象的可能性升高。

英國氣象局去年下半年預測，從反聖嬰現象轉為聖嬰現象，可能導致2023年全球氣溫比2022年還高。

大宗商品貿易商EDF Man研究主管哈克表示：「我們已前所未見地連續三年面臨強勁的反聖嬰現象，但下一季卻可能轉為聖嬰現象，這可能形成氣候浩劫。熱帶開發中國家可能面臨最嚴重衝擊，在聖嬰現象下，亞洲氣候可能轉為乾燥，南美可能出現過度降雨。」

穀物庫存偏低也已增添分析師對全球糧食供應的疑慮。以小麥為例，該作物在收成年度今年度6月底結束時的預期庫存只有58天，寫下2008年以來最低紀錄。

糧食安全智庫IFPRI暨前美國農業部首席經濟學家古勞伯表示：「由於全球糧食庫存稀少，價格將會繼續波動，且若是今年春季出現乾旱或其他重大氣候事件，糧價還可能大幅上漲。」

分析師 烏克蘭 英國

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