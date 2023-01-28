東京通膨增4.3% 創下近42年高點

日本 通膨指標東京核心消費者物價1月年增率達4.3%，創下近42年來最大漲幅，日本銀行（央行）面臨調整政策的壓力倍增，消息也帶動日圓走升。

日本總務省27日公布，東京1月剔除生鮮食品的消費者物價指數（CPI）上揚4.3%，較去年12月經修正後的3.9%增幅繼續走揚，且高於分析師 預估的4.2%。

消息出爐後，日圓兌美元匯率升破130日圓，一度升值0.55%至129.50；日本10年期公債殖利率 上揚1.5個基點至0.475%，可見市場預期通膨高漲會迫使日銀減碼刺激措施。

凱投宏觀分析師泰伊表示：「這些數據明白顯示全國本月的通膨大幅攀升。但我們預期這已經見頂了，政府要壓低能源價格的措施將在下個月啟動，會把通膨率壓低約1個百分點。」

日本政府下月將實施能源補貼，物價可望隨之趨緩，不過，未來幾個月通膨高於日銀2%目標的機率仍大，業者正不斷將成本轉嫁給消費者。

日本首相岸田文雄同日表示，不能排除經濟回到通縮的可能性，因內需驅動的通膨依然疲弱。岸田在參議院的會議上表示：「基於內需的通膨壓力還不強，目前的消費者物價上漲是由全球原物料通膨和日圓疲軟引起的。」