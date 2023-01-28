亞洲首富企業 市值大失血

阿達尼集團遇空襲，旗下上市公司市值大減。（美聯社）

亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）旗下企業王國遭美國放空機構鎖定，短短兩天市值已狂瀉逾500億美元，甚至拖累印度 股市。

阿達尼集團旗艦子公司阿達尼企業（Adani Enterprises）27日股價 一度跌19%，其他關係企業一樣慘。阿達尼企業規模25億美元的二次股票發行也大受影響，認購率不到1%，令人懷疑可能難以為繼。

總部在紐約的興登堡研究公司（Hindenburg Research）25日發布費時兩年完成的調查報告，質疑這家印度企業集團的商業行為，之後阿達尼旗下七家孟買上市公司合計市值蒸發470億美元；如果計入阿達尼最近投資 的水泥事業，ACC和Ambuja Cements，25日迄今短短兩天市值總計跌掉510億美元。印度股市26日休市。

「印度煤王」阿達尼身價淨值跌落千億美元門檻，降到966億美元，在富比世全球富豪排名從報告發布前的第三名落居第七。彭博億萬富豪指數則估計他如今淨值約930億美元，比報告發布前劇減約260億美元，亦即逾20%財富化為烏有。

阿達尼遭空襲波及印度股市大盤。NSE Nifty 50指數27日下挫1.6%，表現為亞股最糟，銀行股首當其衝，反映投資人對銀行業者在阿達尼集團的曝險有疑慮。

在厚達百頁的調查報告中，興登堡指控阿達尼集團「明目張膽操縱股價與會計詐欺」。

報告還指出該集團因旗下主要上市公司「債台高築」而處於「財務險境」，且七家上市公司股價高估得離譜，比實際價值高出多達85%。

阿達尼集團則駁斥上述指控，形容興登堡的報告「造假」、詐欺指控「無憑無據」，強調旗下九家公司有八家帳目由「六大」會計師事務所稽核，揚言採取法律行動。

興登堡研究公司則歡迎提告，並回嗆說：「阿達尼若認真，應在本公司所在地美國提出告訴，我們已列出一長串文件清單，準備在法律程序中聲請調閱。」