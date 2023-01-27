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疫情來首見 南韓上季GDP萎縮0.4%

編譯劉忠勇／綜合報導

受出口下降和消費放緩拖累，南韓上季經濟出現新冠肺炎疫情爆發以來首見季比萎縮，如此結果也支持市場認為南韓央行可能不再升息的看法。

南韓央行日前公布，南韓第4季國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮0.4%，與彭博調查經濟專家原估中值相符。南韓GDP第4季較前一年同期仍成長1.4%。

南韓央行總裁李昌鏞本月宣布升息1碼（0.25個百分點）時，即暗示經濟可能陷入萎縮。由於南韓經濟景氣日益疲弱，市場認為1月已是這波升息周期的尾聲，今年甚至有可能開始轉而降息。南韓持續17個月之久升息周期的頂點來到3.50%。

全年而論，南韓2022年經濟成長2.6%，符合南韓央行預測。南韓央行預料今年經濟增速將略低於1.7%，而通膨率料在3.6%左右。

南韓企劃財政部部長秋慶鎬坦承，南韓今年上半年經濟面臨「非常艱難的時期」，他承諾要迅速採取支持出口商的措施，如減稅和行政支持。他說：「政府將把政策資源集中在重新刺激出口和投資上，譬如推動放鬆管制，提供稅收和金融支持。」

南韓仰賴貿易，因此經濟表現如何可視為全球經濟良窳的指標，尤其和中國、美國、日本經濟息息相關。

第4季表現倒退，反映官方一面既要藉提高借貸成本來控制通膨，另一面又要確保經濟在全球經濟趨緩之下實現軟著陸。

KB國民銀行首席經濟師 Chang Jae-chul說：「利率、油價、通膨全都有損消費，這是非常困難的局面。」據央行統計，出口和民間消費分別下滑5.8%和0.4%，而政府支出則大幅增加了3.2%。

DB Financial Investment的分析師Park Sang-woo則說：「中國解封的效應會有幫助，但由於其他主要經濟體表現疲軟，出口不會立即好轉。」

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