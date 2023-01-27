豐田汽車社長 將交棒新世代

豐田宣布社長豐田章男（前排右四）從4月起升任會長，Lexus總裁兼GAZOO Racing Company總裁佐藤恒治（前排左四）接任社長職務。(豐田汽車／提供)

豐田汽車 26日宣布，社長豐田章男將卸下社長職務，4月1日起接任會長；社長一職將由53歲的Lexus總裁佐藤恒治接任，帶領這家日本汽車巨擘因應電動化和自動化正在顛覆全球汽車業的挑戰。

現年66歲的豐田章男是豐田創辦人的孫子，於2009年出任社長，並領導豐田成為全球第一大汽車製造商。

在佐藤恒治即將執掌豐田汽車之際，該公司在電動車 、混合動力車、氫動力車和傳統燃油車等技術的廣泛投資方面，面臨批評聲浪。

日本一吉資產管理公司分析師秋野充成表示：「社會與經濟環境的變化更多，豐田章男成為會長，將能夠採取更宏大的管理觀點。更強而有力的管理對豐田來說是好的。」

他說，由佐藤恒治接任社長，則是傳達出由年輕人接班的訊息。彭博資訊分析師認為，儘管領導層洗牌出人意表，但交棒給年輕領袖是可取的。

佐藤恒治擁有早稻田大學機械工程學位，1992年畢業同年即加入豐田汽車，他在2016接任Lexus總工程師，三年後負責主管Lexus International公司，自2020年來也兼任豐田賽車子品牌Gazoo Racing Company總裁，2021年1月再兼任豐田品牌長與執行董事。

從德國福斯（VW）到美國福特（Ford）等汽車製造商都正在迅速擺脫燃油車，擁抱更環保乾淨的新車種，其中許多車廠押注電動車將成未來趨勢。

儘管豐田矢言砸下4兆日圓（310億美元），力拚到2030年在全球推出30款電動車，但豐田章男以與產業普遍發展預測唱反調而聞名，曾說對買家是否如預期般快速接納電動車持懷疑態度，堅持多樣化汽車陣容。

豐田的投資策略已受到一些質疑，有些人認為這將危及豐田作為全球指標性車廠的長期地位。豐田也已分別與Panasonic及軟銀集團合作，跨入車用電池製造及自動駕駛等新領域。