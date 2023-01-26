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消化庫存 德儀：客戶砍單情況增加

編譯葉亭均／綜合報導
德州儀器遭遇2020年來首次營收衰減。(路透資料照片)
德州儀器遭遇2020年來首次營收衰減。(路透資料照片)

堪稱「半導體業風向球」的德州儀器（TI）遭遇2020年來首次營收衰減，且本季財測中間值遠低於華爾街預期，並示警客戶取消訂單的情況增加，由於客戶積極消化庫存，預期本季需求下滑的力道會比過往季節性影響更大，該公司不願預測訂單與營收何時回升。

德儀基本面展望欠佳，反映景氣下滑的不利因素可能已蔓延，削弱半導體業迄今保有韌性的領域，也將牽動台積電相關訂單。

德儀在美股24日盤後公布，去年第4季營收下滑逾3%至46.7億美元，使得自2020年來，單季營收連續多季以二位數百分比幅度成長的紀錄中斷；上季每股盈餘2.13美元，高於市場預估的1.97美元。

在升息環境下，智慧手機與PC產品率先感受到消費者縮減非必需支出的衝擊，但現在工業等領域也開始感受到壓力。德儀上季工業事業營收季比下滑10%，通運設備和企業系統業務營收衰減20%。

德儀投資人關係主管帕爾表示，去年第4季取消訂單的情況增加。德儀預期，由於客戶傾向削減庫存，預期本季需求下滑的力道會比過往季節性影響更大。Edward Jones分析師普爾克說：「德儀的財報顯示，就連較有韌性的類比半導體市場也正顯露疲態。」

營收 華爾街 台積電

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