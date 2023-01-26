我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

歐美對中貨需求減 衝擊航運

編譯葉亭均、任中原／綜合報導
國際對中國貨物的需求轉弱，已使得中國幾個最大跳港率將達31%的情況增加。（路透）
國際對中國貨物的需求轉弱，已使得中國幾個最大跳港率將達31%的情況增加。（路透）

國際間對中國貨物的需求轉弱，使航運公司紛紛取消停靠中國各大港口，這削弱了市場原先認為中國取消新冠清零政策後可望帶來經濟拉抬效益的預期。

英國金融時報（FT）報導，中國航運業者指出，由於中國港口貨量不足，或是擔憂船期遭到延誤，航商因而跳過中國港口，且情況愈來愈多。

儘管這種情況在每年春節期間時有發生，但供應鏈資料服務業者Drewry指出，今年跳港比率「出乎意料之高」；預估未來幾周亞美線與亞歐線的跳港率將達31%，高於去年同期的23%，更比2021年時的16%大幅升高，主因西方國家對中貨需求下降，以及中國疫情升高造成勞工短缺及工廠停工，使供應鏈壓力加重。

雖然在農曆新年期間，航運業取消航次很常見，但Drewry表示，今年取消航次的比率「特別高」，原因是西方國家的需求減少。中國出口已經連續三個月下滑。

除了需求疲軟，中國過去一個月新冠案例估計數以億計，對國內供應鏈造成壓力，導致員工人力短缺與工廠關閉，也使得出貨需求減少。

上海安貝海運公司執行長楊新天表示：「隨著病毒在中國各地擴散，船運市場比我預期的最糟狀況還糟。」「市場上有很多空船，然而準備好出貨的貨物沒那麼多。」他把這種情況比擬為2020年初新冠疫情爆發初期的情況。該公司的船隊擁有數十艘船。

數據業者eeSea執行長桑德博爾表示，干擾因素的本質已經變化，航運市場從一個火熱的市場轉變為需求轉弱，「產業慢慢回到正常，由於需求降低，必須取消更多」。

一名上海製造業者表示，航運業者就是不進港，因為沒有貨運量，而需求下滑正導致航運業者縮減航行中的船舶數量。

乾散貨航商嘉吉海運（Cargill Ocean Transportation）總裁迪勒曼表示，疫情的爆發絕對是導致「跳港」增加的原因，他說該集團沒有取消貨運，但近月減少運煤至大中國，部分原因是季節性的需求變化。

疫情 供應鏈 勞工

上一則

台灣鏡頭三雄資本支出 衝新台幣百億元

下一則

搶人才 沃爾瑪調高最低時薪

延伸閱讀

十年合作劃下句點 馬士基和地中海航運結束2M海運聯盟

十年合作劃下句點 馬士基和地中海航運結束2M海運聯盟
航次恐取消三成 西方對中貨需求減少 衝擊航運

航次恐取消三成 西方對中貨需求減少 衝擊航運
報告：倉儲率仍高 但價格持平

報告：倉儲率仍高 但價格持平
貨櫃航商警戒 美去年12月貨櫃進口量回落接近疫前水準

貨櫃航商警戒 美去年12月貨櫃進口量回落接近疫前水準

熱門新聞

大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍