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FT: 蘋果iOS醖釀逐出Google功能

編譯劉忠勇／綜合報導

英國金融時報引述知情人士報導，蘋果（Apple）正悄悄加強發展地圖、搜尋和廣告功能，有意在自家的智慧手機作業系統逐一排除Google母公司Alphabet所提供的功能，兩大科技巨人一場「祕而不宣的戰爭」於焉展開。

自Google 2000年代收購並普及 Android作業系統以來，蘋果和Alphabet這兩家矽谷巨人便在智慧手機市場成為對手。蘋果已故創辦人賈伯斯曾批評，Android模仿蘋果iOS行動作業系統，是「剽竊來的產品」 。兩位曾在蘋果任職的工程師告訴金融時報，蘋果從此對Google產生「嫌隙」。

其中一位工程師表示，蘋果至今仍在Google施展「祕而不宣的戰爭」（silent war），積極開發一些功能，最終能讓iPhone擺脫Google提供的服務。

頭一個戰場是地圖。蘋果2012年發表Maps，想要取代Google Maps成為預制App，但漏洞太多，執行長庫克還曾經「為造成客戶不便深表歉意」。

不過，就在本月初，蘋果宣布 Business Connect功能，讓企業可以發表自己位置的資訊並和顧客互動、發表照片並提供促銷活動。

這等於直接槓上Google Maps，Google Maps和網路評價平台 Yelp聯手提供類似的服務，從廣告和推薦費賺取收入。

第二個戰場是搜尋。金融時報引述蘋果員工報導，蘋果一直在開始內部名為「Apple Search」的功能。網路平台Pantheon策略長 Josh Koenig 指出，蘋果只要不將Google列為iPhone的預設功能，可以輕易分食Google在搜尋市場92%的市占率。

不過，蘋果要付的代價也不小，因為據美國司法部數據，Alphabet每年為了讓Google成為iOS的預設搜尋引擎要付給蘋果80億美元到120億美元。

第三個戰場更有殺傷力：線上廣告，Alphabet有八成營收仰賴廣告。

從蘋果去年夏季求才廣告來看，蘋果有意建立一個新創的廣告網路，將重新改變 iPhone用戶取得廣告的方式，並將第三方資訊仲介排除在外。

蘋果 Google iPhone

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