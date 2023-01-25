法電價漲10倍 麵包店陷倒閉潮

隨著俄烏戰爭導致電價暴增，麵粉、雞蛋、牛奶等原物料價格也創新高，法國中小型店家面臨巨大壓力，其中又以麵包店承受最大衝擊。（中央社）

法國電價與原物料價格暴增對中小企業影響巨大，尤以耗電量大的麵包店首當其衝。中央社報導，麵包店老闆表示，電價帳單漲幅高達1200%，許多店家哀嘆，若政府不協助，恐怕只能關門大吉。

法國長棍麵包「250公克的魔法和完美」是法國文化傳承的象徵，2022年11月30日正式獲得聯合國 教科文組織（UNESCO）文化遺產地位。然而於此同時，法國麵包店正因高電費、原物料價格飛漲而面臨一波倒閉潮。

據報導，隨著俄烏戰爭，天然氣短少導致電價暴增，麵粉、雞蛋 、牛奶等原物料價格也創新高，法國中小型店家，尤其是餐飲業，面臨巨大壓力，其中又以須大量耗電長時間烘烤的麵包店承受最大衝擊。

法國手工麵包師費瑞（Jérémy Ferrer）向媒體歐洲動態（EURACTIV）哀嘆，「聯合國教科文組織的象徵很重要，是對我們的認可，但很可惜，認可付不了帳單。說不定之後再也沒有手藝人製作長棍麵包了」。

法國電力供應服務民營化，有多間電力公司與不同種類合約。2022年12月中開始，部分店家開始收到新的電力合約，儘管預期漲價，卻沒想到漲幅會如此驚人。

巴黎郊區經營7年麵包店的老闆夫婦娜塔麗（Nathalie）和尚-馬克（Jean-Marc）向巴黎人報說，剛接到法國電力集團（EDF）新合約，表示新電費從2023 年3月起，將會乘以10倍，也就是1000%的漲幅，「我看到信時，猶如五雷轟頂」，並坦言可能選擇關店。

2022年底，電費已開始調漲，但對商家來說，2023年才是真正的災難年。

在香榭大道旁巷子內的麵包烘焙店「露西之家」（Maison Lucie），販賣各式麵包、甜點、磅蛋糕、義大利麵等，深受周邊鄰居喜愛，客人絡繹不絕，下午4時多櫥櫃已半空。

提及電價，負責人愛德華（Edouard）毫不遲疑表示，「這會是場災難，之後會更慘。我剛收到帳單，2023年要開始漲價，而且漲幅是1200%！」

他說，電費將從每月1200到1300歐元，變成每月1萬4000到1萬6000歐元。愛德華表示，已有很多麵包店因無法負荷電費而關門大吉。他父親也在外省開麵包店，說很多店家都倒閉了，「很正常啊，電費10、12倍地漲，哪還有錢付工資、房租？」

被問及政府祭出的電價漲幅上限15%的措施是否有所幫助，愛德華說：「完全不能，只有極小部分麵包店能獲益，因為須符合條件，如營業額、員工等都必須在一定標準之下，電源變壓器容量也不得超過36kVA。我烤爐是大型的，變壓器容量不可能太小，不符合資格」。

他指出，全法國80%左右的麵包店都不符合，只有15-20%的店家能提出申請，「若政府不採取行動限制電價，就會是場災難。想像一下，每個月付1萬4000到1萬6000歐元的電費，史無前例」。

財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）於2022年12月6日面對議員質詢時強調正立法規劃「緩衝」，即自2023年起，讓所有未受漲幅上限保護的250人以下中小型企業，可申請20%的電費減免。但許多企業表示，能否受益仍未可知，且面對巨大漲幅，20%恐怕無濟於事。

但俄烏戰爭油價飆升，食材成本大幅漲價也讓店家吃不消，在拉丁區經營可麗餅店的華僑Peggy指出，奶油、雞蛋、牛奶、麵粉等漲幅都至少50%，甚至翻倍，「起司一包原來是4.5歐元，現已變10歐元，有時雞蛋、芥末還買不到，店家生存越來越困難」。

許多店家都在咬牙緊撐，盼望政府伸以援手。愛德華說：「棍子麵包是法國文化傳承，現在卻面臨危險。我堅持平價路線，我的傳統長棍麵包是有機的，1歐元；我不願麵包漲價，鄰里都會來光顧，我想堅持原則，直到別無選擇為止。麵包對我來說，是法國精神。」