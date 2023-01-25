日核心通膨 連9月逾紅線

日本 上月核心通膨率衝上4%，為41年來新高，為連續第九個月超過日本銀行（央行 ）的2%目標，日銀關注的核心－核心通膨率站上30年來新高，使日銀的殖利率 曲線管控（YCC）政策及超寬鬆貨幣措施，將繼續面臨來自市場的嚴峻挑戰。

日本總務省公布，2022年12月扣除生鮮食品物價後的核心消費者物價指數（CPI）比一年前攀升4%，是1981年12月來新高，甚至比日銀的2%目標多一倍；上月能源成本年比揚升15.2%，是推升物價的主力之一。

去年12月扣除生鮮食品和能源價格後的核心－核心通膨率，也年升3%，促使市場更加預期日銀的寬鬆措施近期將退場。此外，日本官員表示，今年推升通膨的主力將是食品類，預料4月前將有7,400種食品漲價，其中4,283種將在2月就漲價。

日銀18日會議時決定維持現行超寬鬆政策，強調工資上升力道仍未強到足以使通膨率持續保住2%目標，但也將上調3月底止的今年度核心通膨率預估，由2.9%上修到3%。

日銀預測4月起的未來兩個年度核心通膨率將降到2%以下，這也是日銀維持YCC計畫的原因之一。

Uniqlo母公司迅銷最近宣布最高加薪40%計畫，點燃了通膨上升將帶動工資加速上升的希望。但經濟學者看法分歧，一些人認為這是一次性的現象，且政府採取的天然氣及電價限制措施生效後，通膨預料將降溫。野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，12月核心通膨年升率很可能已是頂峰。

彭博資訊經濟學者認為，由於日本目前通膨上升為成本驅動、而非需求帶動，日銀將繼續維持YCC政策。路透報導，日銀已研擬新的資金供應工具，要在後YCC時代繼續壓低利率。