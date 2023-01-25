我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

北加半月灣槍案記者會 紐森痛斥共和黨阻控槍：無恥

日核心通膨 連9月逾紅線

編譯任中原／綜合報導

日本上月核心通膨率衝上4%，為41年來新高，為連續第九個月超過日本銀行（央行）的2%目標，日銀關注的核心－核心通膨率站上30年來新高，使日銀的殖利率曲線管控（YCC）政策及超寬鬆貨幣措施，將繼續面臨來自市場的嚴峻挑戰。

日本總務省公布，2022年12月扣除生鮮食品物價後的核心消費者物價指數（CPI）比一年前攀升4%，是1981年12月來新高，甚至比日銀的2%目標多一倍；上月能源成本年比揚升15.2%，是推升物價的主力之一。

去年12月扣除生鮮食品和能源價格後的核心－核心通膨率，也年升3%，促使市場更加預期日銀的寬鬆措施近期將退場。此外，日本官員表示，今年推升通膨的主力將是食品類，預料4月前將有7,400種食品漲價，其中4,283種將在2月就漲價。

日銀18日會議時決定維持現行超寬鬆政策，強調工資上升力道仍未強到足以使通膨率持續保住2%目標，但也將上調3月底止的今年度核心通膨率預估，由2.9%上修到3%。

日銀預測4月起的未來兩個年度核心通膨率將降到2%以下，這也是日銀維持YCC計畫的原因之一。

Uniqlo母公司迅銷最近宣布最高加薪40%計畫，點燃了通膨上升將帶動工資加速上升的希望。但經濟學者看法分歧，一些人認為這是一次性的現象，且政府採取的天然氣及電價限制措施生效後，通膨預料將降溫。野村綜合研究所經濟學家木內登英表示，12月核心通膨年升率很可能已是頂峰。

彭博資訊經濟學者認為，由於日本目前通膨上升為成本驅動、而非需求帶動，日銀將繼續維持YCC政策。路透報導，日銀已研擬新的資金供應工具，要在後YCC時代繼續壓低利率。

日本 殖利率 央行

上一則

韓晶片出口 銳減逾三成

下一則

法電價漲10倍 麵包店陷倒閉潮

延伸閱讀

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識

他怨日本泡湯遭趕 網一看不挺：「這類人」不能進是常識
還沒有收到通膨救濟金？加州民眾應撥打客戶服務熱線

還沒有收到通膨救濟金？加州民眾應撥打客戶服務熱線
中解封 各國貨幣政策承壓

中解封 各國貨幣政策承壓
日銀寬鬆不變、美數據疲軟 美國公債漲勢添動能

日銀寬鬆不變、美數據疲軟 美國公債漲勢添動能

熱門新聞

微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
裁員潮席捲科技業，連搜尋引擎巨人Google也無法倖免。（路透）

Google也撐不住？搜索巨擘突宣布裁員1.2萬人

2023-01-20 07:32
華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

2023-01-20 11:55

超人氣

更多 >
加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌