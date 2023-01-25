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金價連漲 牛市近了

編譯廖玉玲／綜合報導
美國聯準會（Fed）可能放慢升息速度的預期加深，美元走軟，讓黃金吸引力提高。（美聯社）
美國聯準會（Fed）可能放慢升息速度的預期加深，美元走軟，讓黃金吸引力提高。（美聯社）

國際金價格24日連續第二天上漲，因美國聯準會（Fed）可能放慢升息速度的預期加深，美元走軟，讓黃金吸引力提高。金價從2022年9月的低點至今已反彈逾19%，離牛市剩一步之遙。

黃金現貨在紐約24日早盤一度漲0.6%，至每英兩1,942.54美元，之後漲幅收斂，比起去年9月下旬的本波最低點1,622.36點已反彈約19.3%，從低點至今漲幅若達20%，就符合進入多頭市場的定義。今年來則已漲6%左右，表現優於美股大盤標普500指數的上漲不到5%。

追蹤美元對一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數，24日盤中跌0.4%，報101.71；今年來跌1.4%，去年則漲近8%。

路透報導，金價自年初已漲逾100美元，主要是市場認為Fed在去年12月將升息幅度降為2碼後，今年頭兩次決策會都只會升息1碼。Exinity首席市場分析師韓譚（音譯）表示，Fed接下來的政策信號不是會強化市場信心，就是會讓看多黃金的人大失所望。如果Fed暗示將以超出市場預期的升息行動繼續對抗通膨，那麼金價今年來的漲幅恐怕就會吐出一些，回到1,900美元的心理關卡附近。

Kinesis市場分析師狄‧卡薩則說，從技術線型來看，金價已突破先前的1,920美元阻力區，因此位於上漲階段；此外，美元疲弱依舊，這對金價是利多。

據路透另一則報導，印度本地黃金期貨價24日漲到空前新高，每10克漲到57,099盧比（699.19美元），今年來已漲近4%。不過交易商也說，價格飆漲可能反過來抑制需求。

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