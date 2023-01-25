2023原料商品市場 多頭當家

高盛、嘉能可及彭博等機構預測，2023年原料商品市場將是多頭當家，由石油、天然氣及主要金屬原料領軍。（路透）

高盛 、嘉能可及彭博等機構都預測，2023 年原料商品市場將是多頭當家，由石油、天然氣及主要金屬原料領軍。然而，經濟衰退是商品短期隱憂。

高盛集團預測，由於原料商品供給短缺，加上新產能投資 不足，因此2023年商品市場將大豐收，史坦普GSCI商品指數的投資報酬率將達43%，成為績效最佳的資產。

高盛全球商品研究主管柯瑞指出，「從基本面來看，新一波商品超級周期已從2020年10月展開，而2023年大部分商品的看好度將比這幾年都高」。儘管第1季受全球經濟成長減緩影響，商品行情將受到壓力，但由於油、氣及主要金屬業投資偏低，將持續支撐商品超級周期。

高盛預測，目前油價回檔可能只是暫時現象，油市人士對中國的石油需求太過悲觀；另外能源轉型所需的重要金屬，預料未來幾年都將持續短缺，而維持多頭走勢。

高盛並預測2023年銅料市場將極度緊俏，銅價將創新高，並將未來12個月的預估銅價高點由每公噸9,000美元上修到1萬1,000美元。

商品業巨擘嘉能可集團也指出，由於銅礦開發腳步落後，未來銅料將嚴重短缺；預料2022~2030年間全球銅料將短缺5,000萬公噸。

彭博資訊分析師布拉斯強調，儘管各大央行升息，使美、歐經濟減弱，甚至衰退，但由於商品庫存偏低，且備用產能有限，仍將使2023年商品行情持續上揚。他說，目前市場聚焦於經濟走軟，使商品市場由空方當家，然而多頭行情只是暫停，而非結束。一旦景氣於第2季前後反彈，多頭將發動報復性反攻。只有當商品產業大幅增加資本支出後，多頭市場才會結束，但2023年不會發生這種情況。

商品多頭的短期隱憂，則是經濟衰退疲軟，路透訪調的分析師認為經濟疲軟可能會讓2023年的油價造成壓力。