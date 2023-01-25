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全球股市 今年先蹲後跳

編譯簡國帆／綜合報導
今年全球股市和美股預料將「先蹲後跳」，下半年逐漸回溫，非美國股市反彈空間大。（美聯社）
今年全球股市和美股預料將「先蹲後跳」，下半年逐漸回溫，非美國股市反彈空間大。（美聯社）

由於美國聯準會（Fed）的升息行動預料將在今年上半年攀峰，全球股市和美股今年表現預料將「先蹲後跳」，上半年債優於股、美元可能續升，下半年股市將逐漸回溫，非美國股市因為價位低，反彈空間大，若美元走貶、中國安度新冠疫情風暴，有望彈升。

Fed預料將維持利率於高點一段時間，可能加劇全球經濟衰退憂慮，將支撐美元續揚，同時企業獲利前景疑慮將導致美股狹幅震盪，但風險偏向下行，摩根大通認為史坦普500指數可能回測去年低點，巴克萊、紐約梅隆銀行及BCA研究公司等機構上半年偏好債券優於股票，貝萊德投資研究所建議可聚焦於可從結構轉型受惠的各類股機會，例如醫療保健類股將從人口老化趨勢受惠，又有防禦操作特性，在景氣循環股中，偏好能源甚於金融股。

隨著下半年Fed政策立場轉鴿、或美國經濟展現韌性，將帶動美元回貶，有利美股等風險資產挺升。在美國以外的股市，安盛投資管理（AXA）認為歐股在烏克蘭戰爭出現正面發展時可望大漲，亞股也將受惠於中國的解除清零防疫政策，滙豐看好法國股市甚於瑞典股市、義大利股市甚於英國股市。摩根大通則以英國為已開發市場首選。

瑞銀認為今年將是「雙半記」，上半年市場可能聚焦於利率走高更長一段時間的題材，抑制股市表現，在這種環境下，有穩定獲利、低槓桿、更強議價權的類股或地區將表現較佳，在央行政策轉向後，資金將轉向利率敏感類股，偏好成長股。

近來看空美股的摩根史坦利則維持悲觀論調，預估史坦普500指數年底價位為約3,900點，建議考慮高收益率的領域，例如消費必需品、金融、醫療保健及公用事業等類股。

在匯市，華爾街預期美元在上半年攀峰後將走軟，有利非美貨幣表現，法國興業銀行認為Fed的政策轉向將早於歐洲央行（ECB），有利歐元；滙豐看好日圓表現將優於瑞郎、新台幣表現將優於韓元。

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