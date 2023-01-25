3M製造部門 全球裁2500人

3M公司24日宣布，計劃在全球裁減大約2500個製造業職位。（路透）

3M公司第四季盈利下跌，看淡2023 年全年展望，加上計劃在全球裁員2,500人，導致股票大跌。

3M公司24日公布第四季業績，收入80.79億美元，同比按年跌6.2%，預期為81美元，可持續銷售按年增長0.4%，純利5.5億美元，每股盈利0.98美元，按年跌57.6%，經調整每股盈利2.28美元，按年跌6.9%，低於預期的2.36美元。3M 主席兼CEO Mike Roman指出，0.4%的有機增長，低於3M原預期的增長1%到3%，調整後的利潤 率由20%跌至 19.1%，經調整每股盈利下跌，低於預期的增長，因消費市場的急速下跌，這情況在12月加速，因中國對COVID相關的需求中斷而顯著放緩，隨著需求減弱，調整了製造產量並控制了成本，以改善庫存水平。Mike Roman指，將於全球裁減2500個職位，與調整後的生產保持一致。

3M看淡2023年全年展望，預期經調整銷售跌2%至6%，全年經調整盈利8.5至9美元，2022年為9.88美元。3M預期首季錄得7500至1億美元的稅前重組費用。

另據智通財經APP，3M公司24日公布2022年第四季和全年業績，並提供2023年的財務展望。報告顯示，2022年Q4營收 同比下降6%至81億美元，淨利潤同比下降60%至5.41億美元。經調整後Q4每股收益2.28美元，低於市場預期的2.36美元。公司解釋稱，營業收入下降的6個百分點中，包括資産剝離帶來的-2%的影響，以及美元走強帶來-5%的彙兌損失。

全年來看，總營收342億美元，同比下降3%；有機銷售額同比增長1.2%；GAAP每股收益爲10.18美元，同比升1%；調整後每股收益爲10.10美元，同比跌6%，收益反映了特殊項目的同比變化、製造業生産率的逆風、原材料/物流成本的增加、投資以及負面外彙影響。經營性現金流爲56億美元，同比下降25%，經調整的自由現金流爲47億美元，比上年下降25%。

3M董事長兼首席執行官邁克·羅曼（Mike Roman）表示：「我們公布的有機增長率爲0.4%，而我們的預期爲1%至3%，調整後的利潤率爲19.1%，調整後每股收益爲2.28美元。增長速度低於預期是因爲面向消費者的市場快速下滑——這一動態在12月加速——加上中國市場的增長因疫情而大幅放緩。隨着需求減弱，我們調整標準化製造産出和控制成本，提高庫存管理水平。

財經網站MarketWatch報導，3M公司並宣布，計劃在全球裁減大約2500個製造業職位，以因應今年的經濟挑戰。3M表示，基於對最終市場觀察所見，有必要精簡人力。

這使3M加入今年一連串美商裁員的行列，也迫於需求和營收減弱而不得不設法降低人事成本。3M估計，第2季將因此認列7500萬美元至1億美元的稅前整頓費用。