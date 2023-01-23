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美國投資機構從中國轉向歐洲 尋求成長

編譯任中原／綜合外電
紐約證券交易所外的華爾街標示。（路透）
紐約證券交易所外的華爾街標示。（路透）

美國多家主要投資管理公司將在歐洲大肆增聘員工，因業者鑒於中國嚴格的防疫措施與地緣緊張升高，正積極搜尋中國以外的成長機會。諸如資本集團（CG）、摩根大通資產管理、普徠仕與貝萊德等美國機構，都計劃擴大歐洲的長駐辦公室。

法國Indefi顧問公司合夥人杜南表示，中國雖可能解封經濟，但由於強力的防疫措施，加上歐洲推動永續投資，以及擔心美中情勢緊張，都有利於美國機構擴大歐洲地盤。

愛馬仕投資管理執行長努賽貝表示，「歐洲仍是具有吸引力的市場，是美國之外最大的體制性兼批發市場；而且在法規支持下，擁有堅實且負責任的投資焦點」。

一些規模較大的美國企業以往是在倫敦設立辦事處，並在歐陸設立經銷網，現在也選擇性地深入歐陸。德國、奧地利、瑞士及北歐國家尤其成為目標，因為當地是持續成長的富裕市場。美國業者的優勢是能夠以全球性的策略以招徠客戶。

杜南表示，現在「美國業者體認到有必要更有機的方式，或小規模的購併來經營」。例如PGIM去年12月宣布在倫敦聘任兩名高階主管，其中之一是新設的全球經銷主管。以散戶業務為主的普徠仕公司的歐洲員工數已由2012年時的300人，增加到現在的1千多人而；現在將首次在歐洲雇用直接面對客戶的人員，尤其是德國及西班牙市場最有利可圖。

資本集團10年來在歐洲的員工數從430人增加到750人，明年倫敦辦公室的空間將擴大一倍。品浩集團也宣布本月在法國開設第一處辦公室。

摩根大通也積極推動歐洲業務，並看到替代性與永續性投資的機會。KKR及阿波羅等機也看好歐洲，並增雇員工，擴大私人資產管理能力。

投資 摩根大通 防疫

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