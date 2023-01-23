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中國經濟解封 可能使各國貨幣政策更緊、更久

編譯任中原／綜合外電
中國經濟解封，使各國央行貨幣政策走向平添變數。（路透）
中國經濟解封，使各國央行貨幣政策走向平添變數。（路透）

中國經濟解封，使各國央行貨幣政策走向平添變數，至少短期內可能使央行在考慮停止升息時更為審慎，對全球通膨的長期影響則利弊互見。

許多經濟學者雖不擔憂中國解封會再度推升全球通膨，卻強調初期的諸多不確定性，將增添美國聯準會（Fed）及其他央行的利率決策複雜度。滙豐銀行亞洲經濟研究主任范力民表示，「中國去年讓Fed較為輕鬆，今年則使Fed辛苦得多」。

中國解封後隨著經濟復甦，可能消費更多能源，使油價及其他原料商品看漲，但同時也能進一步紓解全球供應鏈瓶頸，使廠商增加生產，降低一部分通膨壓力。兩項因素可能相互抵銷，但在交會之際卻可能使央行有理由維持高利率更久，密切監視中國情勢對全球經濟的影響。

華府中國褐皮書研究公司執行長米勒表示，「中國將成為全球通膨的一項變數，而Fed對此難以著力」。

中國消費者去年累積了超過2.2兆美元的銀行存款，這筆鉅款將點燃消費熱潮。已有初步跡象顯示中國通膨開始上升，旅遊熱點的旅館住宿費率大幅上升，去年12月食品價格也比上年同期上漲4.8%。

國際能源總署（IEA）最近預測，由於中國石油需求增加，今年全球原油日需求量將創下1.017億桶新高，遠超過疫前水準。法國興業銀行經濟學者預測，如果中國的解封動能不墜，今年國際油價平均將達到每桶100美元，遠高於目前的82美元左右，全球運輸成本也將回升。中國傳統工業與化工廠的天然氣需求也可能激增，推升氣價。

不過，就算油價回升到100美元，也比2022年時的高點130美元低得多。而且一些經濟學者表示，美國經濟成長走下坡，抑制油價的力道將超過中國需求增加的影響。

凱投宏觀首席商品經濟學者貝因表示，「在未來兩個月，由於美國及英國經濟減緩，商品需求面可能令市場失望，而中國需求增加將不足以完彌補過來」。

經濟學者表示，其他商品的需求可能仍將清淡，因為這次中國並未大舉擴張基礎建設支出，房市仍處於大幅下滑階段。

荷蘭央行總裁諾特表示，中國經濟復甦初期將會加重全球通膨壓力，因為中國將與其他國家競購天然氣。但「隨著時間推演，也將使殘留的供給約束消除，因此並不確定是否還會加重通膨」。

法國興業銀行經濟學者目前預期來自中國的通膨外溢影響，將不足以改變Fed與歐洲央行（ECB）的貨幣政策路徑，但不排除中國的能源需求回升，可能「更具有前置性，或比預期更強」，從而使Fed承受更大的升息壓力。

不過匯豐的范力民表示，中國經濟解封，至少可能限制其他地區通膨下降的速度；單單是這項因素，便可能使貨幣政策更緊，時間更長。

央行 油價 貨幣

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