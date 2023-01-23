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「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

巴阿主導 拉美催生第二大貨幣集團

編譯林聰毅／綜合報導
FT報導，巴西和阿根廷本周將宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，最終可能建立世界第二大貨幣集團。圖為阿根廷披索。（路透）
FT報導，巴西和阿根廷本周將宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，最終可能建立世界第二大貨幣集團。圖為阿根廷披索。（路透）

英國金融時報（FT）報導，巴西和阿根廷本周將在布宜諾斯艾利斯舉行的峰會上，宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，並將邀請其他拉丁美洲國家加入，最終可能建立僅次於歐元區的全球第二大貨幣集團。

巴西總統魯拉22日晚上展開訪問阿根廷的行程，屆時將發表正式聲明。知情官員說，初期協商重點將放在巴西建議稱為「sur」（南方）的新貨幣，如何提振區域貿易，並且降低對美元的依賴。「sur」初期將與巴西里亞爾和阿根廷披索並行運作。

知情官員說，巴西和阿根廷在過去幾年討論過共同貨幣問題，但因巴西央行反對而未果。如今兩國都由左派領導人執政，為共同貨幣提供更強的政治支持。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）說，這個倡議最初是一項雙邊計畫，之後將向其他拉美國家提議，「就是阿根廷和巴西邀請此地區的其他國家」。「sur」計畫可能需很多年才能實現，馬薩指出，歐洲花了35年時間才催生出歐元。

FT估計，涵蓋整個拉美貨幣聯盟的國內生產毛額（GDP），將占全球GDP的5%左右。若以美元計算，歐元區GDP約占全球的14%。其他貨幣集團包括一些非洲國家使用緊釘歐元的非洲法郎（CFA franc），以及東加勒比海幣（East Caribbean Dollar），但都只占全球經濟產出的一小部分。

巴西和阿根廷的雙邊貿易正蓬勃發展，去年1~11月貿易額年增近21%至264億美元，但外界也對巴西與阿根廷掛鉤心懷憂慮，因為阿根廷經濟依然動盪，2020年債務違約後就大致難以從國際債市籌資，還因2018年的紓困積欠國際貨幣基金（IMF）逾400億美元。

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