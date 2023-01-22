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銅價今年來已猛漲11% 中國解封讓後市更帶勁

編譯葉亭均／綜合外電
國際銅價今年來已大漲11%，市場看好中國解封後的需求提升。（路透）
國際銅價今年來已大漲11%，市場看好中國解封後的需求提升。（路透）

進入新年才剛過幾周，銅價已經收復2022年全年多數跌幅，反映市場看好中國鬆綁新冠限制措施後的需求展望提升。

巴隆周刊報導，Fastmarkets金屬研究與策略主管米康尼克瑞賽表示：「在2022年遭遇的總體逆風因素將在2023年變成總體有利因素。中國結束嚴格的清零政策，而且美國正從積極緊縮貨幣政策，2023年轉向沒那麼鷹派的聯準會。」

倫敦金屬交易所（LME）交易最活絡的3個月銅期貨去年下跌近14%，但今年截至本月20日已上漲逾11%至每噸9,324美元，攀抵去年6月來最高。

米康尼克瑞賽表示，中國新冠清零政策大幅影響供需與相關政策，「清零政策結束對銅價是很大的利多因素」，中國銅消費量可能在未來幾個月大增，可望帶動需求升高。根據國際銅研究組織估計，中國在2021年占全世界逾55%的銅用量。

不過，米康尼克瑞賽仍認為中國重新開放將是「漸進的，而對商品需求的基本面影響最可能在今年下半年感受到。」

紐約梅隆自然資源基金投資組合經理人朱艾爾（Al Chu，音譯）表示，中國的清零政策一直沒有大幅影響銅的供應，至於對需求的負面影響則是相當溫和。他說，在全球和中國，實體黃金供應處在「非常低的水準，意味有良好的供需情況，而且中國在整個2022年持續進口大量的銅。」

朱艾爾說，銅市場正處在廣泛商品周期的早期階段，是由長期投資不足與疫後需求正常化等景氣因素帶動，同時受去碳化與能源轉型等長期趨勢影響。

產業消息人士說，到這個十年末，電動車和再生能源產業預期銅的需求累計達1億噸，而全球供應量為3億噸。朱艾爾表示，「我們相信銅和商品市場在未來幾年可望走強」。

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