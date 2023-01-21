中客團2/6重啟 飛向20國

中國重啟出境遊，全球市場準備搶賺人民幣。（中新社）

停擺1000多天，中國出境遊終於重啟，中國文旅部昨（20）日公告，自2月6日起試點恢復全國旅行社及線上旅遊業者經營大陸公民出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。消息一出，中國旅行業即刻開啟出團準備，據旅遊平台飛豬統計，泰國 、馬爾地夫、紐西蘭等出團預訂增長超十倍，中客團出境遊已現強勢復甦訊號。

疫情 前，每年有上億中國遊客到海外旅遊，據統計，光2019年便有1.55億名中客境外消費超過2500億美元。隨著中國重啟出境遊，報復性旅遊或將到來，全球旅宿業或迎復甦，搶賺人民幣。

文旅部公告指出，開放出境遊的名單包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡 、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷等20國。不過，受到部分國家強制對中國遊客篩檢影響，在開放出境遊的相關國家中不包含以往熱門旅遊目的地日、韓與歐美地區等。

在出境遊宣布重啟後，據飛豬平台統計，有33個國家及地區出境遊相關商品春節預訂量年增超一倍，其中泰國、馬爾地夫、紐西蘭的預訂量年增超十倍。近一周國際機票訂單量較去年增長超三倍；同程旅遊也指出，文旅部公告後，出境遊產品搜索量瞬間漲超五倍。

此前，受到疫情影響，中國文旅部規定自2020年1月27日開始對出境遊按下了「暫停鍵」。據中國旅遊研究院近期發布的《中國出境旅遊發展年度報告（2022－2023）》顯示，2020至2022兩年間出境遊人數少4億人次，出境遊業務營業利潤更直接跳水為-0.44億人民幣，首次出現負數。

對於受疫情打擊的經濟體而言，中客回流無疑受惠良多。比如高盛分析認為，如果中客旅遊服務進口恢復至2019年水平，香港、泰國、越南和新加坡將受惠最多。其中，香港、泰國及新加坡的國內生產毛額（GDP）將分別獲挹注7.6%、2.9%及1.2%。

中客會否出現報復性反彈？綜合陸媒報導，中國業界較普遍觀點是回暖趨勢明顯，但短時間內恐難「報復性」反彈，因為還有簽證過期和護照換發問題、運力恢復程度、各國出入境防疫政策不一，行業因疫受創復原需時間等原因。