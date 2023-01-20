全球債券熱銷 發行額創高

今年來全球公債及公司債銷售額創同期新高。(路透)

全球債券 今年來大漲4.1%，表現為1999年以來同期最佳，吸引許多投資 人買進，也讓今年來全球公債及公司債銷售額超過5800億美元，締造同期新高，從歐洲銀行業、亞洲企業到開發中國家的政府，新債發行火熱。

去年各國央行大幅升息，拖累債市重挫，致使政府及企業舉債不易，但今年來通膨出現降溫信號、央行也減緩升息速度，加上債券殖利率 已回升到足以吸引投資人的水準，債市氛圍轉佳，且經濟衰退烏雲罩頂，提高了投資人的購債避險意願，殖利率下降，政府及企業紛紛乘機擴大發債。

市場對債券的需求熱絡、新債優惠下降，加上流入美國高信評公司債的資金衝上17個月最高，帶動今年來截至本月18日止的全球投資級與高收益公債及公司債發行總額達到5860億美元，創歷年同期新高。

PineBridge投資公司的日本以外亞洲債券共同主管史林姆表示，債券價格上漲有其根據，尤其是投資級公司債，因為這些企業的基本面仍普遍穩健，而中國的防疫政策大回轉，將襄助全球經濟成長，降低新興市場的尾部風險下降，還能提供新的支撐力道。

彭博資訊分析師預測，美國投資級公司債今年的報酬率將達10%，是美國高收益債預估報酬率的二倍，因為在經濟不景氣期間，投資級公司債通常表現較優；新興市場債券及歐元投資級公司債今年的預估報酬率則分別為8%及4.5%。

今年來全球債市還有一些其他題材。第一，全球發債情況並不平均；歐元債發行額創新高，比去年同期激增39%，美元債與去年大致相同。已有跡象顯示某些地區發債勢頭減緩，中國春節期間將停止發境內債，可能使亞洲債券供給減少。其次，今年金融機構領導全球發債勢頭，迄今發債額達到約2500億。

不過，高收益債起步緩慢。今年來到18日止，高收益公債及公司債總發行額約240億美元，是2019年來同期最低，一部分是因為發債者過去幾年已經拉長債券的到期年限，能等殖利率進一步下降時再發，而且投資人擔憂這些企業安渡經濟衰退的能力。不過已有訊號預示，高收益債需求不久後便可望回升。