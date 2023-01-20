我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

全球債券熱銷 發行額創高

編譯任中原／綜合報導
今年來全球公債及公司債銷售額創同期新高。(路透)
今年來全球公債及公司債銷售額創同期新高。(路透)

全球債券今年來大漲4.1%，表現為1999年以來同期最佳，吸引許多投資人買進，也讓今年來全球公債及公司債銷售額超過5800億美元，締造同期新高，從歐洲銀行業、亞洲企業到開發中國家的政府，新債發行火熱。

去年各國央行大幅升息，拖累債市重挫，致使政府及企業舉債不易，但今年來通膨出現降溫信號、央行也減緩升息速度，加上債券殖利率已回升到足以吸引投資人的水準，債市氛圍轉佳，且經濟衰退烏雲罩頂，提高了投資人的購債避險意願，殖利率下降，政府及企業紛紛乘機擴大發債。

市場對債券的需求熱絡、新債優惠下降，加上流入美國高信評公司債的資金衝上17個月最高，帶動今年來截至本月18日止的全球投資級與高收益公債及公司債發行總額達到5860億美元，創歷年同期新高。

PineBridge投資公司的日本以外亞洲債券共同主管史林姆表示，債券價格上漲有其根據，尤其是投資級公司債，因為這些企業的基本面仍普遍穩健，而中國的防疫政策大回轉，將襄助全球經濟成長，降低新興市場的尾部風險下降，還能提供新的支撐力道。

彭博資訊分析師預測，美國投資級公司債今年的報酬率將達10%，是美國高收益債預估報酬率的二倍，因為在經濟不景氣期間，投資級公司債通常表現較優；新興市場債券及歐元投資級公司債今年的預估報酬率則分別為8%及4.5%。

今年來全球債市還有一些其他題材。第一，全球發債情況並不平均；歐元債發行額創新高，比去年同期激增39%，美元債與去年大致相同。已有跡象顯示某些地區發債勢頭減緩，中國春節期間將停止發境內債，可能使亞洲債券供給減少。其次，今年金融機構領導全球發債勢頭，迄今發債額達到約2500億。

不過，高收益債起步緩慢。今年來到18日止，高收益公債及公司債總發行額約240億美元，是2019年來同期最低，一部分是因為發債者過去幾年已經拉長債券的到期年限，能等殖利率進一步下降時再發，而且投資人擔憂這些企業安渡經濟衰退的能力。不過已有訊號預示，高收益債需求不久後便可望回升。

投資 債券 殖利率

上一則

中國半導體大基金啟動新投資 砸67億美元助華虹擴充12吋產能

下一則

顧能：去年全球晶片營收僅增1.1%

延伸閱讀

今年來全球債券熱銷 迄今發行額創同期新高

今年來全球債券熱銷 迄今發行額創同期新高
日銀寬鬆不變、美數據疲軟 美國公債漲勢添動能

日銀寬鬆不變、美數據疲軟 美國公債漲勢添動能
彭博億萬富豪指數：恆大主席許家印身家縮水9成

彭博億萬富豪指數：恆大主席許家印身家縮水9成
李家超：利用香港優勢 推動人民幣國際化

李家超：利用香港優勢 推動人民幣國際化

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟宣布計畫解雇約1萬名員工，也打擊了投資人情緒。該股收跌並拖累道指走低。美聯社

獲利了結賣壓大 道指跌逾600點

2023-01-18 16:51

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽