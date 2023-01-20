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創投天王投資加密幣 8年賺18億

編譯王巧文／綜合報導
金融時報報導，矽谷創投天王提爾創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前，就結清八年來對加密幣的押注。(美聯社)
金融時報報導，矽谷創投天王提爾創立的Founders基金，去年早在加密貨幣崩跌之前，就結清八年來對加密幣的押注。(美聯社)

加密貨幣圈近來陷入動盪，最新發展為加密貨幣放款平台Genesis據傳最快本周破產，不過，矽谷創投天王提爾（Peter Thiel）去年早在加密貨幣崩跌前，就結清近八年來對加密貨幣的押注，賺進18億美元，時機神準。

彭博資訊與華爾街日報報導，數位貨幣集團（DGC）旗下的Genesis全球資本公司正面臨流動性緊俏困境，與債團體進行機密協商，並準備聲請破產保護。數位資產市場去年5月來幾經震撼，Terraform Labs、Celsius、Voyager和三箭資本等備受矚目的加密貨幣公司都已破產。

不過，英國金融時報（FT）報導，提爾創立的Founders基金於2014年初首度投資比特幣，隨後大舉投資加密貨幣，約三分之二資金用於購買比特幣，而且在去年3月底、也就是數位資產市場陷入危機的一個月多前，就出售絕大多數的加密貨幣部位，賺進18億美元，目前對加密貨幣已沒有龐大曝險。Founders基金拒絕發表評論。

提爾是共和黨候選人的重磅支持者，也是最早大量買進比特幣的主流投資人之一。去年4月提爾還表示樂觀看待比特幣的未來。

他在邁阿密舉行的一場加密貨幣研討會上說，「我們正處於法定貨幣制度的盡頭」，並暗示比特幣價格可能將上漲100倍。

貨幣 比特幣 破產

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