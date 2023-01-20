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本輪緊縮最後一次 南非央行料升息2碼

編譯易起宇／綜合報導

路透調查顯示，由於通膨預料將放緩，南非央行預估將在26日升息，為本輪緊縮循環的最後一次升息，多數經濟學家預期將升2碼。

路透訪調的20名經濟學家中，11人預測南非央行26日將升息2碼至7.5%，另外八人則預期只會升1碼，其餘一名經濟學家則認為央行將按兵不動，維持基準利率在7%。

南非央行2021年11月來已累計升息350個基點（14碼），並在過去三次會議各升息3碼。

摩根大通經濟學家凱勒表示：「南非央行的緊縮步調，將可能比去年11月的升息3碼放慢，委員會對1月該升息1碼、還是2碼則意見分歧。」

路透訪調的多數經濟學家都認為，南非央行下周升息後，將不再進一步緊縮政策，但未必代表很快就會展開一系列降息，許多經濟學家都只預測，該央行會在明年底前略為調降附買回利率。

摩根大通表示，南非蘭德匯率的主要風險是電價和通膨。南非能源監管機關上周同意國營電力公司Eskom平均調漲2023／2024年度的電價18.65%。

南非的長期通膨預料將在今年放緩至平均5.5%，未來兩年再放緩至4.7%，但仍高於央行3%~6%目標區間的中位數。

央行 升息 南非

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