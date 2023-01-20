日對中出口滑落 7個月首見

日本晶片設備出口額。(資料來源:彭博資訊)

日本 去年12月出口成長急遽趨緩，主因是對中國大陸出口七個月來首次滑落，令人憂慮日本外銷產品需求減弱，也加深全球經濟展望雪上加霜的疑慮。

財務省19日公布，日本去年12月出口年增11.5%，幾乎比11月的20%年增率腰斬，增幅是2022年初以來最小，主因是外銷中國的汽車 、汽車零件和晶片 製造機具銷量減少。其中，晶片製造機具全年對中銷售減2%。

最新數據難看，粉碎決策官員期待出口引導經濟復甦的希望，也有礙政府勸導日企加速調薪、協助提振內需。

中國是日本最大貿易夥伴，但日本去年12月對中國的出口總值較一年前縮減6.2%，出口量更陡降24%。日本2022全年對中國總出口成長近6%，但中國晶片產業步履蹣跚，削弱對日本晶片製造機具的需求。

中國去年晶片產出降幅將近12%，反映智慧手機和其他電子裝置買氣大減。隨著美國施壓，要求日本、荷蘭對中國實施更嚴的出口管制，2023年晶片製造機具出貨展望承受進一步壓力。

另一方面，日本去年12月對美國出口年增16.9%，汽車、採礦設備和航空引擎零件銷售尤其旺盛。

伊藤忠總研首席經濟學家武田敦說：「歐美經濟已減緩，現在中國又意外停滯。在最糟情境下，日本出口可能大受打擊，進而可能衝擊日本的工廠產出和資本支出。」他認為，日本經濟不得不靠內需支撐，那麼，春季勞資談判（春鬥）將是內需足不足以驅動經濟成長的關鍵。

日本去年全年出口成長18%至98.18兆日圓，進口增加39%到118.15兆日圓，都是歷史新高，但出現19.97兆日圓的貿易逆差，也是歷來最大，主要受到能源價格上漲與日圓貶值推升進口成本，抵銷了新冠疫情減退帶給出口的正面影響。

展望今年，由於國際油價回跌、日圓貶勢暫緩，日本的貿易逆差可望縮小，但彭博資訊經濟學家認為，這未必就是日本經濟的利多，因為油價下跌是因為全球需求日益減弱，反映未來幾個月的出口將遭遇壓力，蓋過進口成本下滑的好處，而日圓最近的升勢也可能加劇日本出口商的逆風，致使出口商面臨雙重打擊。