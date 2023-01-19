今年來全球債券熱銷 迄今發行額創同期新高

今年來全球公債及公司債銷售額創同期新高。（路透）

今年來全球公債及公司債銷售額創同期新高。從歐洲銀行業、亞洲企業到開發中國家政府，發行的新債不擇地皆可出，主因開年來全球債券 價格大漲4.1%，是1999年以來之最，吸引投資 人買進，也激勵政府及企業擴大發債。

去年由於各大央行大幅升息，債市重挫，政府及企業舉債不易；今年來則因為通膨出現降溫信號，央行也減緩升息速度，加上債券殖利率 已經回升到足以吸引投資人進場的水準，債市氣候轉佳，且經濟衰退烏雲罩頂，對股市不利，投資人購債意願因而升高，殖利率下降，政府及企業趁機擴大發債。

松橋投資機構亞洲（日本以外）債券主管史林姆表示，「債券價格上漲的基礎深厚，尤其是投資級公司債，因為這些企業的基本面仍普遍堅實；另外中國大陸的政策大迴轉，將對全球經濟成長提供助力，並使新興市場的尾部風險下降，還能提供新的支撐力道」。

元月債市供不應求，新債優惠下降，加上流入美國高品級公司債的資金達到17個月來新高，帶動今年來（截到元月18日止）全球投資級與垃圾級公司債的總額達到5,860億美元，創歷年同期新高

彭博資訊分析師預測，今年美國投資級公司債的報酬率將達10%，是美國垃圾債預估報酬率的2倍，因為在經濟走下坡期間投資級公司債通常表現較優；至於新興市場債券及歐元投資級公司債，預估今年報酬率分別為8%及4.5%。

此外今年來全球債市還有一些其他題材。第一，全球發債情況並不平均；歐元債發行額創新高，比去年同期激增39%，美元債與去年大致相同。目前已有跡象顯示某些地區發債勢頭減緩，中國春節期間將停止發境內債，可能使亞洲債券供給減少。

其次，今年金融機構領導全球發債勢頭，迄今發債額達到約2,500億美元。

不過垃圾債起步緩慢。元月18日止高殖利率公債及公司債總發行額約240億美元，是2019年來最慢的一次；一部分是因為發債公司過去幾年已經將債券到期年限拉長，因此可以等待殖利率進一步下降時再發；而且投資人擔憂這些企業能否安渡經濟衰退，因此購買垃圾債意願不強。不過已有訊號預示，垃圾債需求不久後便可望回升。