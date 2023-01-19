拉加德警告ECB將維持升息路徑 歐洲股債雙跌、歐元走升

歐洲央行總裁拉加德。（歐新社）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德19日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說時警告，ECB決心「維持現行路徑」，暗示接下來將進一步大幅升息 以壓低通膨。歐元19日盤中溫和升值，歐債及歐股雙雙下跌。

拉加德表示，市場不應認為歐元區通膨已經觸底，便猜測ECB很快就會停止升息，強調「我請金融市場修正他們的立場，這將是他們明智的作法」。她並表示，歐元區就業市場強韌，可能導致工資持續上升。

ECB將於2月2日開會，市場預期將升息2碼至2.5%。拉加德此番談話使ECB在3月再度升息2碼的機率升高。

拉加德也說，無論是整體、核心或是所有其他通膨指標，仍令ECB高度憂慮，「通膨無論怎麼看都是過高」。近月來歐元區整體通膨率已經下降，但去年12月核心通膨率仍比一年前上升5.2%，高於11月的5.0%。

拉加德表示，利率必須升到「限制經濟活動的領域」夠久，以確保通膨能夠「及時地」回降到2%目標。這番鷹派談話使歐元／美元19日盤中升值0.2%。

歐元區公債殖利率 也上升，義大利 10年期公債殖利率勁揚9個基點到3.83%；德國2年期公債殖利率也上升6個基點點，為2.51%。道瓊歐洲Stoxx 600指數下跌1.3%，且所有類股都下跌。