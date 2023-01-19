顧能：2022年全球晶片營收僅成長1.1%

根據顧能最新研究，2022年全球晶片營收只比前一年增加1.1%，達到6,017億美元，成長幅度遠低於2021年的26.3%。 （美聯社）

研調機構顧能（Gartner）19日公布的報告顯示，去年全球晶片營收 推估只比前一年增加1.1%，達到6,017億美元，成長幅度遠低於2021年的26.3%，其中又以記憶晶片所受衝擊最大。

韓聯社報導，顧能表示，回顧2022年初，由於晶片荒問題持續延燒，因此晶片市場有個相當不錯的開始，但到下半年後全球經濟開始放緩，因通膨率、利率和能源價格全面上揚，加上中國大陸堅守新冠防疫清零政策，衝擊全球供應鏈。

此外，消費者開始勒緊荷包，個人電腦（PC）和智慧手機的需求受創，接著連企業也開始減少支出，因為預期全球經濟即將步入衰退。這些利空在在衝擊半導體產業。

記憶體晶片受創尤深，去年全球記憶晶片營收比前一年減少10%，因OEM代工廠開始削減記憶晶片的庫存。先前業者以為需求會非常強勁，囤積許多這類晶片。

相形之下，非記憶晶片營收成長5.3%，但不同類別表現各異。類比和分離式晶片營收分別成長19%與15%，主要是車用和工業終端市場的需求強勁；運輸工具電氣化、工業自動化和能源轉型，都是帶動成長的趨勢。

顧能的統計也顯示，以營收計算，三星 電子是去年全球晶片製造市場龍頭，占有率達10.9%，不過該公司晶片營收年減10.4%，主要是因為記憶體晶片銷售下滑。英特爾則以9.7%的市占居亞軍，SK海力士和高通分別以6%和5.8%的市占率緊追在後。

台積電並不包含在這份研究中。

KB證券公司分析師Kim Dong-won預測，三星將「間接減少製造」記憶晶片，預料會透過產線重組、延後增加生產設施、並加速轉進更先進晶片等方式，達成目標。他並預估，如此一來三星的晶片產量會從第2季開始減少，到下半年全球DARM和NAND快閃記憶體的供應將因而減少7%。