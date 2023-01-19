我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

不景氣 三星、SK海力士調整生產線

編譯簡國帆／綜合報導
南韓媒體報導，三星電子和SK海力士都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。(路透資料照片)
南韓媒體報導，三星電子和SK海力士都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。(路透資料照片)

編譯簡國帆／綜合報導

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，南韓三星電子和SK海力士等晶片大廠都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。

報導引述多位消息來源指出，三星電子去年底起推出優化產線的計畫，例如重新安排設施與設備，希望平衡生產，以因應市場的供應過剩。

三星電子也打算研擬生產計畫，聚焦於DDR5、高頻寬記憶體（HBM）及GDRR6等新產品，增產需求強勁的高附加價值品項，同時減少一般性的產品，管理整體存貨。

報導指出，三星電子其下的裝置解決方案（DS）部門主管已和投資市場的主管開會，提出調整供應的相關計畫。SK海力士近來也已調降供國內設施使用的晶圓產量10%，專家指出，此舉形同減產。該公司先前已宣布，將減少生產利潤較低的產品，並且重新安排產品組合與設備，以平衡供需。

這兩家韓廠尤其調整對NAND快閃記憶體晶片領域的規畫。三星電子正考慮把NAND快閃記憶體生產的一些無塵室，轉移到System LSI等其他部門，SK海力士也正放慢成都廠的擴張腳步，減緩引進新設備流程。

三星和SK海力士都努力要維持獲利。現代汽車證券預期，三星電子去年的存貨資產比前年增加15%至47.6兆韓元（385億美元），Ebest投資證券公司也預期，SK海力士去年存貨資產幾乎比前年倍增到17.3兆韓元。庫存流動緩慢，也正惡化企業現金流。三星電子上季的營業利益之所以低於預期，據傳就是因為存貨價值減少。

三星 晶片 投資

上一則

無懼衰退 航空業看好「錢景」

下一則

中國央企淨利潤同比增5% 7家總額逾千億元

延伸閱讀

因應晶片不景氣 三星傳調整生產計畫 SK海力士減產

因應晶片不景氣 三星傳調整生產計畫 SK海力士減產
SK海力士、三星傳砍單矽晶圓

SK海力士、三星傳砍單矽晶圓
半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字

半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字
2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

傳聞坐實 微軟宣布裁員1萬人：經濟不穩 節省開支

2023-01-18 12:40
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

人口下滑使中國經濟步日本後塵？克魯曼：更令人憂心

2023-01-18 06:33

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚