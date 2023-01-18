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立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

中央社／倫敦18日專電
台立經濟合作成果發表記者會18日在維爾紐斯舉行，期間宣布台灣將與立陶宛在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作，以及台灣正式開放進口立陶宛牛肉。駐立代表黃鈞耀（左3）以及國會議長希米利特（左4）、經濟暨創新部長阿爾莫奈特（左2）、農業部長納維卡斯（右1）等立陶宛政要出席。（駐立陶宛台灣代表處提供）
台立經濟合作成果發表記者會18日在維爾紐斯舉行，期間宣布台灣將與立陶宛在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作，以及台灣正式開放進口立陶宛牛肉。駐立代表黃鈞耀（左3）以及國會議長希米利特（左4）、經濟暨創新部長阿爾莫奈特（左2）、農業部長納維卡斯（右1）等立陶宛政要出席。（駐立陶宛台灣代表處提供）

台灣與立陶宛將在半導體、再生能源、醫療科技等領域展開合作。駐立陶宛代表黃鈞耀指出，半導體是由民主國家主導的重要科技，台灣將持續推動合作，落實民主價值夥伴關係。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，與台灣的半導體合作具歷史性意義。

台灣將與3家具國際競爭優勢的立陶宛企業正式展開合作，今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行「台立經濟合作成果發表記者會」，國會議長希米利特（ViktorijaČmilytė-Nielsen）、經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）、農業部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）、外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）與梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）、經創部副部長澤麥提斯（Karolis Žemaitis）、曾任能源部長的立陶宛總統辦公室首席顧問涅維洛維奇（Jaroslav Neverovič）等政要出席。

黃鈞耀在會上表示，台灣將持續開拓與立陶宛在不同領域的合作。他並宣布台灣正式開放立陶宛牛肉和牛肉產品進口，期待相關商品在台灣上市。

外交部長吳釗燮在預錄致詞指出，台灣與立陶宛同樣位於民主國家抵抗威權主義擴張的前緣。台灣透過工業技術研究院（工研院）協助立陶宛高科技集團Teltonika拓展半導體技術、培育人才，外交部並將投入1000萬歐元；世界在此見證民主陣營相互支援、促進雙方經濟成長、攜手打造具韌性的民主供應鏈。

工研院近日與Teltonika簽署價值估計約1400萬歐元的合作協議書，將協助立陶宛發展半導體製造技術、建立產能。Teltonika將投入400萬歐元。

國家發展委員會去年成立規模10億美元的「中東歐融資基金」以及規模2億美元的「中東歐投資基金」。執行融資基金的「輸出入銀行」近日通過對立陶宛太陽能科技企業SoliTek的融資案，金額為800萬歐元；執行投資基金的「台杉投資」公司則將投資專精於醫療影像人工智慧解決方案的立國企業Oxipit，金額為350萬歐元。

「中東歐投資基金」去年11月曾宣布對立陶宛超快雷射技術及設備生產商Litilit的投資案，金額也是350萬歐元。

國發會主委龔明鑫透過預錄致詞表示，已有50家立陶宛企業向「中東歐投資基金」提出申請，產業領域涵蓋雷射、醫療、生物科技、電動車、金融科技、智慧城市、智慧製造、軟體開發等，都很有潛力成為投資標的。

立陶宛經創部發布新聞稿指出，工研院將與Teltonika分享足以成為立陶宛晶片產業發展基礎的技術。根據協議，Teltonika將獲授權使用工研院的半導體晶片製造技術及設備，並取得工程專業訓練協助。阿爾莫奈特說，與台灣合作有助立陶宛加速發展相關產業。

Teltonika創辦人、總裁鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）感謝台灣政府的信任以及立陶宛政治界的協助。他相信與台灣的合作有助立陶宛與全球最先進國家齊頭並進。

根據立陶宛經創部，台灣方面預計提供應用範圍涵蓋能源管理、電動車充電、家用與工業用電子設備等的技術。若計畫執行順利，Teltonika將可提供晶片設計、封裝、測試等服務。計畫具體細節預計約兩年時間、至2025才能定案，建立生產設施則需再花兩年，也就是最快於2027年啟動生產。

鮑科施提斯今天接受媒體採訪時說，他期待在5至6年內、也就是在2029年以前展開生產作業。

Teltonika在20個國家設有辦公室，員工總計約2500人，業務項目包括物聯網（IoT）技術與設備，在維爾紐斯及立陶宛東部的莫雷泰鎮（Molėtai）設有工廠。

根據立陶宛外交部今天發布的資料，立陶宛與台灣的雙邊貨品貿易額在2021年增長31%，達1億1140萬歐元。2022年1至11月期間，立陶宛對台出口金額達2572萬歐元，較2021年同期相較增加32%，其中77%對台出口貨品產地為立陶宛。

外交部長吳釗燮18日在維爾紐斯舉行的台立經濟合作成果發表記者會透過預錄致詞表示，...
外交部長吳釗燮18日在維爾紐斯舉行的台立經濟合作成果發表記者會透過預錄致詞表示，台灣與立陶宛展開半導體合作，體現民主陣營相互支援、促進雙方經濟成長、攜手打造具韌性的民主供應鏈。（駐立陶宛台灣代表處提供）

立陶宛 投資 晶片

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