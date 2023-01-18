ECB：歐元區一季比一季好

歐洲央行 （ECB）管委會成員、葡萄牙央行總裁塞納諾（Mario Centeno）表示，歐元區上季經濟表現可能優於預期，使2022年經濟以正成長畫下句點，暗示先前認為即將迎接衰退的預測可能失準。

路透報導，塞納諾在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上說：「（歐元區）經濟一季接著一季出乎意外地好，去年第4季很可能仍然寫下正成長。也許我們今年上半年也會有意外驚喜。」

ECB先前預估，去年第4季及今年第1季歐元區經濟都會萎縮，然後才出現反彈，因此去年最後一季仍保持擴張，意味著歐元區經濟有望避免陷入衰退。經濟連兩季出現萎縮，即達到技術性衰退的定義。

不過，ECB首席經濟學家連恩（Philip Lane）17日向金融時報表示，ECB必須將利率 提高至開始抑制經濟成長的水準，升息 何時觸頂，將取決於經濟對這個史上最快速貨幣緊縮周期的反應。

ECB自去年7月來升息了2.5個百分點，ECB官員說還須進一步升息，才能使通膨到2025年回落至2％。

另外，ECB首席經濟學家連恩表示，ECB必須將利率提高到足以限制成長的水準，而利率峰值將取決於經濟對歷來最快速的政策緊縮周期的反應情況，並強調須進一步升息。

連恩17日接受金融時報專訪時說：「我們需要進一步升息。在去年，顯然我們須把利率提高到更正常的水準。現在看來，我們實際上須把利率提高到限制成長的水準。」

ECB去年將借貸成本提高10碼（2.5個百分點），官員表示未來還會升息。彭博訪調經濟學家預估，目前為2%的存款利率，將在3.25%見頂，但連恩並未透露可能達到多高的水準。

鴿派立場的連恩提醒外界不要過於教條，「問題在於要保持雙向的靈活性，確保即時調整政策，而非在太長的時間內對世界的固定看法不變」。

ECB總裁拉加德去年底暗示，決策官員打算在今年2月升息2碼（50個基點），3月也可能這樣做。連恩指出，溫和的冬季氣候造成能源價格大跌，從而使通膨放緩速度超出預期。

連恩說：「這個簡單的例子說明，我們一定不能對最終利率水準抱持這麼強的信心。風險還不是雙方面的，在許多情況下，在當前水準進一步提高利率仍是安全的。」

連恩表示，有時ECB會碰到這種情況，「風險的雙面性更強，我們不得不權衡過猶不及的風險。這不僅是下一次會議或下來幾次會議的問題，而是未來一兩年的問題。」

連恩同時表示，歐元區政府目前在補貼方面支出甚多，未來須在對抗通膨方面負起更大的責任。