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全球抗經濟衰退 看見曙光

編譯洪啟原／綜合報導
參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的高級財金官員表示，中國重新開放可能推動全球經濟成長超出預期。（路透）
參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的高級財金官員表示，中國重新開放可能推動全球經濟成長超出預期。（路透）

參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的高級財金官員表示，中國重新開放可能推動全球經濟成長超出預期，並有助避免更廣泛的衰退，儘管全球一些大型經濟體正在努力克服衰退。

在突然放棄動態清零防疫政策後，中國取消許多最具破壞性的限制措施，激起外界對中國能夠重振全球成長的希望，儘管美國、歐元區及英國未來數季面臨衰退風險。

港交所主席史美倫在論壇中表示：「中國重新開放將是一件大事，將成為成長的關鍵驅動力。亞洲將是成長因素所在，不僅是中國，還有印度、印尼，這些都是非常強大的新興經濟體。」她的談話受到其他認為中國是全球復甦關鍵的人認同。

史坦普全球總裁兼執行長彼得森（Douglas L. Peterson）在一個專題討論小組中說：「中國有被壓抑的儲蓄和需求，因此我們認為中國將出現非常強勁的成長，尤其是今年稍晚。」

彼得森預估，美國、歐洲及英國仍將出現「非常溫和」的衰退，但全年凈成長仍將為正值。他並表示：「強勁的就業市場與我們看到的經濟衰退不一致，全球幾乎所有地方的就業市場都很強勁。」

瑞士信貸董事長雷曼（Axel P. Lehmann）表示，他甚至期待美國能避免衰退，同時押注中國，「現在對中國的成長預測是4.5%，超過這個數字我也不會感到訝異。」

中國2022年經濟成長率降至3%，是近半個世紀以來最低的增長水準之一，因第4季經濟受嚴格的防疫限制措施和房地產市場低迷雙重打擊。

歐洲央行（ECB）管理委員會委員森特諾（Mario Centeno）表示，經濟衰退並非已成定局，這為歐元區注入一絲樂觀情緒，「我認為經濟表現一季比一季更好。歐洲第4季很可能仍然是正成長，今年上半年也許會有驚喜」。

經濟學家對全球經濟前景的看法近來轉趨樂觀，巴克萊銀行把2023年全球成長預測上調到2.2%，比去年11月中旬的最新預測高0.5個百分點，主要原因也是看好中國經濟成長。

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