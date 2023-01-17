廉價資金結束 達沃斯世界經濟論壇氛圍「雪上加冰」

廉價資金時代結束，讓今年達沃斯「世界經濟論壇（WEF）」的氛圍雪上加冰。（Getty Images）

廉價資金時代結束，讓今年達沃斯「世界經濟論壇（WEF）」的氛圍雪上加冰。

參與盛會的企業領袖與經濟學者的話題，都圍繞著通膨飆高，利率 勁升，全球經濟面臨衰退威脅打轉；大企業面對高度不確定的一年，既不敢喘大氣，更不敢花大錢。

他們提出的問題是通膨升勢是否已經過頂。一些企業領袖希望如此，而經濟便能達成「軟著陸」；否則利率將進一步上升，導致經濟下坡路段更加漫長。他們表示，許多企業都在削減成本及裁員；但一些企業領袖強調他不們不會大力收縮，以免錯過經濟復甦所帶來的機會。

奧緯顧問公司執行長史杜德表示，「整個氛圍相當陰鬰；但同時許多人都寄望美國及英國即使衰退，也很淺、很短」。

多位企業領袖表示，美國今年是否衰退仍不確定。儘管目前消費支出仍強，失業率更降到3.5%，但企業主管近月來一直為可能鄉發生的衰退預作準備。

他們也關注多項可能改變情勢的風險因素，包括美、中可能因為台灣而爆發衝突，以及美國國會因為提高舉債上限而陷入僵局，使美國政府面臨倒債威脅。另外疫情 期間令企業頭痛的一些問題，例如供應鏈 干擾，迄今尚未完全解決。

另外一些企業人士並沒有經歷過利率上升的考驗，也使企業如何渡過當前難關變得益發複雜。廉價資金時代結束，大型科技公司的情況可能進一步惡化，而今年出席會議的科技界主管因而相對低調。

一些企業主管表示，他們之前低估了中國解封帶來的好處。在中國有業務的企業主管相對樂觀，認為今年的業績可能優於原先預估。普華永道專業服務公司董事長芮恩表示，「中國無疑將比預期更快開放」。許多主管也理解俄烏戰爭及其他地緣衝突仍不是他們所能控制，只能放下。