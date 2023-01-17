彭博分析：ECB最快7月降息

根據彭博資訊訪調分析師的看法，市場預期歐洲央行 （ECB）的抗通膨之戰可能會在年中告一段落，最快7月逆轉升息 行動；不過，歐洲央行多數官員預期今年不太可能降息。

分析師預期，歐洲央行將在接下來的三次會議中把存款利率 調高至3.25%的高峰值，高於當前的2%水準。調查顯示，歐洲央行預料在2月與3月的會議分別升息2碼，接著在5月或6月升息1碼。分析師預測的中值顯示，央行接著可能會在第3季初把利率降回至3%。

然而，這樣情節並非是歐洲央行所預料，因為多數官員預期在達到所謂的終端利率，即這波升息的利率高峰後，會維持利率不變，沒有官員預期會降息。據MLIV Pulse的最新調查，投資人預期歐洲央行存款利率會升得更高，逾半數受訪者預測利率會升至3.5%以上。

雖然歐元區物價漲幅變得較溫和，消費者也變得較不擔憂，但決策官員的目標是壓低基礎通膨。奧地利央行總裁霍茲曼（Robert Holzmann）表示：「只要核心通膨率沒有見頂，整體通膨的變化也無法改變我們的決心。」彭博訪調的分析師預期歐元區核心通膨率（剔除食品能源和其他價格波動劇烈項目）將在本季攀抵平均5.1%的高峰，第4季回落至3.5%。