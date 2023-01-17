豐田今年產量 拚衝破千萬輛

日本汽車大廠豐田16日表示，預計2023年生產量為1060萬輛車。（歐新社）

日本汽車 大廠豐田 汽車（Toyota）16日表示，預計2023年生產量為1060萬輛車，但若零組件供應面臨短缺，預測值將有可能下調。

豐田表示，這項預測值的下調幅度最大將有可能會達10%，因為若是半導體等零件供應再度面臨短缺，目前尚不清楚影響程度會有多大。

豐田去年11月1日以晶片短缺為由，將截至今年3月止的會計年度2022年全球產量目標，自原先預估的970萬輛下修至920萬輛，年增率縮減為7%。

而在去年12月15日發布的今年1月全球生產計畫中，雖然豐田並未再度下修全球產量目標，但卻表示，日本國內全部14座工廠、28條產線中，將有兩座工廠、兩條產線1月必須停工六至九天，原因同樣是晶片短缺。

豐田當時預估今年1月全球生產量為約70萬輛，其中日本國內將生產20萬輛，海外將生產50萬輛。

產線停工將主要影響到「Land Cruiser Prado」、「4Runner」以及Lexus品牌的「GX」等車款。

豐田是全球最大汽車製造商，也被視為全球汽車產業及相關供應商的風向球。

除了豐田外，另一家日本汽車大廠本田（Honda）日前也表示，因為晶片短缺等因素，日本國內一座工廠1月份將被迫減產。

本田13日表示，由於供應鏈受到晶片短缺、疫情復熾和國際情勢不穩等因素影響，位於日本埼玉縣的埼玉製作所寄居工廠將延長減產措施至1月底，1月份生產量將比去年11月制定的計畫減少兩成，這也是該工廠連續第二個月比計畫減產兩成。

位於三重縣的鈴鹿製作所則將維持正常生產。

本田寄居工廠主要生產「Step WGN」、「Civic」等車款，在去年12月26日時，這些車款交車約需等待半年至一年時間。另外，本田位於三重縣的鈴鹿製作所將在2023年1月時維持正常生產。