我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

世界經濟論壇登場 聚焦5重點

編譯劉忠勇／綜合報導
世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場。（歐新社）
世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場。（歐新社）

世界經濟論壇（WEF）16日在瑞士達沃斯登場，與會商界領袖討論的議題不脫地緣政治所造成的經濟風險，有人把焦點放在商品和市場，像是俄烏戰爭之後的能源穩定，或者美國圍堵中國發展尖端科技；有人關切地緣政治的風險，尤其是台海可能爆發的衝突。

彭博資訊歸納，WEF今年可能討論的五大焦點，包括能源武器化、半導體、台海形勢、友岸外包和美元霸權。

在能源武器化方面，能源處於經濟戰的中心，一方是美國和其盟國，另一方是俄羅斯。雙方都設法將能源當做武器。俄國總統普亭表示 ，俄羅斯不會出售石油給參與美國在內G7集團對俄油實施價格上限的任何國家，目前的上限為每桶60美元。

另外一個重點議題是半導體爭奪戰；半導體已成為全球經濟必爭的戰場。過去一年，拜登政府動用出口管制在內各項措施，阻止中國大陸購置或生產最先進的晶片；同時也啟動520億美元的補貼方案支持國內發展晶片業並重建晶圓製造的能力。北京方面也斥資發展自己的半導體業，只是尖端技術不容易複製，若受限更多，北京可能發動報復。

另外，台海局勢也受到關注；美歐擔心台灣將是下一個由冷戰轉為熱戰的戰場。美國總統拜登已承諾，台灣一旦遭到入侵，將派兵協防。台灣是全球最大晶片製造商台積電的所在地。光是中國進行封鎖，就可能引發巨大的骨牌效應。

第四個重點議題是友岸外包和補貼；各國政府漸漸願意運用自己的經濟實力作為治國之道，並認為戰略物資只有盟國才值得信賴，即所謂友岸外包（friendshoring）。

第五個討論焦點是美元的霸權地位面臨考驗；愈來愈多國家正設法以美元以外的方式做生意，因為他們發現美國正拿自己的貨幣當做推動外交政策的工具。

晶片 拜登 北京

上一則

美元指數再跌 面臨100大關

下一則

豐田今年產量 拚衝破千萬輛

延伸閱讀

拜登私藏機密文件持續延燒 恐衝擊連任規劃

拜登私藏機密文件持續延燒 恐衝擊連任規劃
度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴

度過暴雨暴雪周末 加州17日可望放晴
白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表

白宮：拜登德拉瓦住家並無訪客進出登記表
身陷密件案 拜登首訪金恩博士教會 譴責種族主義

身陷密件案 拜登首訪金恩博士教會 譴責種族主義

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能