普亭等俄富豪政要 被世界經濟論壇「刪朋友」

俄國總統普亭(Vladimir Putin)被世界經濟論壇官網名人錄刪除。(歐新社)

聚集全球政商學界要人的世界經濟論壇,有一群過去幾年總是很顯眼的常客,今年完全消失。瑞士媒體報導,不但俄國 總統普亭 (Vladimir Putin)被世界經濟論壇官網名人錄刪除,近30名遭歐美制裁的俄國大亨政要也不再受歡迎。

自今晚起至20日在瑞士達沃斯(Davos)舉行的世界經濟論壇(WEF),被視為全球化時代重要議題的年度交流聖殿,如今則面臨不少考驗。一是「去全球化」、「脫鉤」、供應鏈自主等趨勢正盛,挑戰它歷來標榜的自由經濟宗旨。

二是它的「大拜拜」形式,逾400場論壇幾乎集中在3天內,每場約45分鐘要讓4至5位講者發言、主題從地緣政治到虛擬貨幣到氣候變遷,好比讓楊紫瓊拿下金球獎影后的電影「媽的多重宇宙」英文原名everything everywhere all at once(全都塞在一起),讓人吃不消。

過去政商界領袖想方設法才能拿到論壇邀請函,今年七大工業國(G7)元首則只有德國總理蕭茲(Olaf Scholz)出席。美國前總統川普(Donald Trump)任內曾率大陣仗官員出席,今年美國重要官員只有貿易代表戴琪參與,財政部長葉倫(Janet Yellon)本週雖出訪瑞士卻對該論壇「過門不入」。

還有一群過去幾年的常客在今年不見人影,但他們是「被刪朋友」,就是發動侵略烏克蘭戰爭而被歐美等多國制裁的俄國總統普亭和支持他的寡頭企業家們。

瑞士媒體「24小時」(24 heures)用「2018年,俄羅斯 的太陽在達沃斯升起」來比喻普亭集團與世界經濟論壇的一段過往。那一年,俄國富豪德里帕斯卡(Oleg Deripaska)在論壇期間包場辦趴,邀來「拉丁情歌王子」安立奎(Enrique Iglesias)演唱,俄國館(Russia House)吸引了上千人潮。

接著幾年俄國館在世界經濟論壇越辦越大,俄國富豪成為常客,即便2021年疫情下,普亭還應邀以視訊在該論壇獨白45分鐘。

直到去年2月爆發的俄烏戰爭改變一切。去年5月的世界經濟論壇將俄國館變成了俄國戰爭罪行館,展示俄烏戰爭的圖文紀錄。原本在論壇官網名人錄的普亭網頁,如今已遭刪除;相對的,北韓領導人金正恩還留在上面。

據「24小時」報導,論壇主辦單位也停止了來自俄國的長年贊助,包括國營的俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom)和聯邦儲備銀行(Sberbank)。

「24小時」引用瑞士媒體Tamedia的統計指出,2018年以來參與過世界經濟論壇的62名俄羅斯人,現有28名在國際制裁名單上,無法進入瑞士或其他歐洲國家,被該論壇「拒往」。

此外,還有一群人也在今年論壇難得一見,那就是來自中國的企業家。據歐洲政治新聞網站Politico報導,本屆論壇最大宗的企業家來自美國,是中國出席人數的20倍。

俄國與中國等開發中經濟體的新富豪過去常將出席世界經濟論壇視為打進全球影響力圈子的象徵,阿里巴巴集團創辦人馬雲就曾在達沃斯風光現身,但近年中國民營企業家在中國國家主席習近平壓制下,多已保持低調求平安。

在俄國與中國淡出後,換上裝飾華麗的中東國家館成為論壇場邊話題,讓這場國際盛會充分反映了世局多變。