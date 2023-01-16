鋁價漲到7個月來最高 原油漲勢暫歇 金價自8個月高點回落

鋁價周一漲至七個月來高點，高盛 上調鋁價預測。原油八個交易日來首度下跌，交易員評估全球需求前景，中國重新開放給需求帶來提振，但全球其他地區經濟放緩。因避險情緒促使美元反彈，金價 從8個月高點回落。美國市場周一逢假日休市。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

鋁價漲至7個月高點

鋁價漲至6月來最高，高盛集團以歐洲和中國需求增加為由，調漲對鋁價的預測。

分析師Nicholas Snowdon等人周日在報告中表示，倫敦鋁價今年可能平均在每噸3,125美元。這比現價和高盛先前的預測均高出近20%。

倫敦金屬交易所鋁期貨周一上漲1%，收在每噸2,621美元。鋁價今年迄今已上漲15%以上，但預計不斷擴大的過剩最終會令漲勢暫停。

由於交易員押注於需求增加，鋁價2023年隨多數基本金屬上漲。中國放棄嚴格的防疫控制以及美國放緩升息的預期推動樂觀情緒再度升溫。

銅價周一承壓，市場焦點重新轉向需求疲軟，尤其是第一大金屬消費國中國的需求，而美元走強則加劇了負面情緒。

LME銅期貨跌0.9%，報每噸9,103美元。上周五銅價觸及9,257美元的6月16日以來最高，9月底以來漲幅近25%。

Liberum分析師Tom Price指出：「銅價大幅上漲，但基本面看起來仍然不是很好。你們可以從實貨市場的溢價中看到這一點。」

由於下周的春節假期，中國工業活動將放緩，預計這也會抑制需求。

鋅期貨跌1.2%，報每噸3,284美元；鉛期貨跌1.5%，報每噸2,216美元；錫期貨跌0.9%，報每噸28,500美元；鎳期貨漲1.7%，報每噸27,255美元。

油價 8個交易日來首次下跌

油價8個交易日來首次下跌，交易員評估全球需求前景，中國重新開放給需求帶來提振，但全球其他地區經濟放緩。

上周大漲逾8%的西德州中級原油（WTI）原油期貨跌破每桶79美元。2月交割的WTI原油期貨下跌1.3％，至每桶78.85美元。ICE歐洲期貨交易所3月交割的布蘭特原油期貨下跌82美分，至每桶84.46美元。由於適逢美國公眾假期，周一市場成交量低於往常。

瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，周一油價的下跌可能只是上周大漲後的稍事休整。本周OPEC和國際能源署(IEA)方面都可能傳來利多油價的消息。

金價從8個月高點回落

金價從8個月高點回落， 因其他市場風險偏好減弱促使美元反彈。

在上周上漲2.9%後，金價仍保持在每英兩1,900美元上方，市場預期Fed將在通膨下降之際放慢加息步伐。

紐約時間下午2:26，現貨黃金下跌0.2％至每英兩1,915.62美元。白金和鈀金下跌，銀價幾無變動。