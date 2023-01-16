我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

美加日韓民眾 登機前48小時核酸陰性方可赴中

歐股漲勢難擋 美股將被碾壓

編譯任中原／綜合報導

投資機構預測，美國投資人將放眼海外股市，押注歐洲及其他國際性股市的價值更具魅力。

美股今年來雖然反彈，表現仍遠遜於國際股市。道瓊歐洲Stoxx 600指數已從去年第3季末的低點回升約17%，MSCI美國以外股價指數更回升逾20%，同期美股標普500指數僅反彈11%。

投資機構指出，歐洲這個冬季氣候相對溫暖，免於陷入能源危機，因而嘉惠歐股。受到原料商品價格趨穩、中國經濟解封及美元貶值等利多的支撐，歐股表現可望持續優於美股。

美國銀行全球研究部門預測，2023年全球股市將「輾壓」美股。愛馬仕投資管理公司國際股市主管舒茲表示，客戶投入美國以外市場的資金額已超過美國；該公司對股市的評等已從「溫和看跌」轉為「溫和正向」，完全是因為加碼國際股市部位。景順集團也將投資重點轉向國際股市。

分析師指出，科技股在標普500指數的比重達26%，在道瓊歐洲Stoxx 600指數的比重僅7%，而利率上升尤其不利科技股，且歐股的金融類股占比偏高，因此歐股指數表現優於美股。

路孚特的數據顯示，歐股價位仍偏低，以未來12個月獲利預估計算的本益比僅12倍，低於標普500指數的約17倍。

指數 歐股 投資

上一則

標普500企業 今年獲利恐減10%

下一則

比特幣 半個月內飆漲25%

延伸閱讀

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
中國網路民調：喜歡歐洲遠超美國 這國家最受歡迎

中國網路民調：喜歡歐洲遠超美國 這國家最受歡迎
確保「新石油」供應 商務部扮演晶片製造關鍵角色

確保「新石油」供應 商務部扮演晶片製造關鍵角色
日相：東亞恐是下個烏克蘭 英智庫：美對亞洲保護傘不夠

日相：東亞恐是下個烏克蘭 英智庫：美對亞洲保護傘不夠

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首